Перелом носа, изготовление маски и прогнозы на возвращение: что известно о травме Мбаппе на Евро-2024

Килиан Мбаппе получил перелом носа в матче чемпионата Европы со сборной Австрии. Нападающего сборной Франции обследовали в госпитале Дюссельдорфа. Медики пришли к выводу, что необходимости в операции нет. Для одной из главных звёзд турнира изготовят специальную защитную маску, в которой он сможет выходить на поле. Пока неясно, пропустит ли он оба оставшихся матча группового этапа или только один. По данным СМИ, сам игрок настроен помочь команде во встрече с Польшей, которая состоится 25 июня.

Матч между сборными Франции и Австрии на чемпионате Европы вышел боевым — соперники доигрывали каждый эпизод до конца, не щадили друг друга и не убирали ноги в ситуациях, когда был риск получить травму. После одного из таких моментов нападающий Антуан Гризманн неудачно приземлился головой в рекламный щит и получил рассечение, в другом — Кристоф Баумгартнер ударил бутсой по голове Мика Меньяна, а концовка встречи и вовсе ознаменовалась окровавленным носом одной из главных звёзд турнира — Килиана Мбаппе.

Травму новобранец «Реала» получил в верховой борьбе с защитником австрийцев Кевином Дансо. Ударившись носом в плечо соперника, француз повалился на газон и долго не мог подняться. Когда к нему подбежали врачи и стали оказывать первую помощь, стало понятно, что дело серьёзное — футболка Килиана была залита кровью, а нос имел неестественное положение.

Прямо со стадиона Мбаппе на скорой помощи отвезли в госпиталь Дюссельдорфа, где ему сделали рентген и подтвердили предварительный диагноз медиков сборной — перелом.

Главный тренер команды тем временем на пресс-конференции заявил, что дела у капитана идут «не очень хорошо». Он подчеркнул, что Мбаппе играет важную роль в сборной, но если проблемы окажутся серьёзными, то «придётся обходиться без него».

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Предварительная информация, просочившаяся в СМИ, была неутешительной: Килиану потребуется операция, восстановление после которой займёт две-три недели. Если бы ситуация развивалась по этому сценарию, то выступление нападающего в Германии было бы окончено. Однако после тщательного обследования врачи пришли к выводу, что немедленная операция необязательна. Спортсмену оказали необходимую помощь и отпустили.

«Мбаппе вернулся в расположение французской сборной. В ближайшие дни он пройдёт лечение, но сразу ложиться на операцию не будет. Для него изготовят маску, чтобы 10-й номер мог подумать о возвращении на поле после периода лечения», — заявили в Федерации футбола Франции (FFF).

Сам игрок при этом сохранял позитивный настрой и даже нашёл в себе силы пошутить. «Есть идеи насчёт масок?» — написал он в соцсети X, и фанаты завалили кумира вариантами. Откликнулся даже новый клуб француза — мадридский «Реал», опубликовавший его в маске черепашки-ниндзя. Такой аксессуар Мбаппе получил в подарок от Тьяго Силвы ещё семь лет назад. В ПСЖ за Килианом закрепилось прозвище Донателло из-за сходства с героем популярного мультфильма. Об этом вспомнил и бывший игрок сборной России Андрей Аршавин.

«Это может стать трагедией всего Евро. Главная звезда чемпионата проводит только один матч. Может, ему теперь маску черепашки‑ниндзя? Он же кто там? Донателло?» — пошутил экс-игрок в эфире «Матч ТВ».

Между тем пока остаётся неясным, когда нападающий сможет вернуться на поле. Версии СМИ разнятся. Так, Le Figaro пишет, что Килиан точно пропустит две оставшиеся встречи группового этапа и, если команда пробьётся в плей-офф без него, подключится к борьбе на этой стадии. RMC Sport и Canal+ сообщают, что игрок гарантированно останется вне заявки лишь на ближайший матч с Нидерландами, а выйдет на игру с поляками, которая состоится 25 июня. С момента травмы к тому времени пройдёт уже восемь дней, и состояние футболиста должно будет улучшиться.

По словам врача Алена Дюкардонне, основной проблемой Мбаппе, даже при использовании защитной маски, станет отёк в носовой полости, который влечёт за собой затруднение дыхания. Припухлость должна уменьшиться в течение десяти дней, и игроку самому предстоит решить, выходить ли на игру до её полного исчезновения. При этом медик отметил, что травма может сказаться на выносливости и результативности футболиста. Конкретных прогнозов о возвращении Мбаппе не дал и президент FFF Филипп Диалло.

«Новости были довольно обнадёживающие в плане того, что в краткосрочной перспективе операция не требуется. Что касается его дальнейшего участия в чемпионате, пока что рано озвучивать сроки», — заявил он на пресс-конференции во вторник.

Форвард же рвётся в бой, несмотря ни на что. Адриен Рабьо рассказал о разговоре с партнёром по команде. По его словам, Килиан настроен помочь сборной в матче с Польшей.

«Килиан в порядке. Он сказал, что, может, к третьему матчу будет готов», — цитирует француза Sportskeeda.

Пока же Дешаму предстоит решить, как провести матч с Нидерландами без своей главной звезды. С момента «ухода» Карима Бензема (он последний раз выходил на поле в игре с Хорватией 13 июня 2022 года) Мбаппе пропустил полностью лишь одну игру — товарищескую встречу с Германией (1:2). Тогда главный тренер использовал на острие атаки Рандаля Коло Муани и Кингсли Комана.

В последнем перед нынешним Евро товарняке с Канадой (0:0) Килиан остался в запасе и вышел на замену в концовке, так же, как и ещё в двух играх, не имевших турнирного значения: с Тунисом на ЧМ-2022 (0:1) и в отборочном цикле Евро-2024 с Грецией (2:2). Удивительно, но факт — ни в одном из этих матчей Франция не выиграла (два поражения и две ничьи). Безусловно, тут нужно делать скидку на невысокий уровень мотивации и отсутствие турнирного давления, однако роль Мбаппе в команде Дешама тяжело переоценить.

Тем не менее достаточно длинная скамейка мастеровитых исполнителей позволит вице-чемпионам мира достойно выйти из сложившейся ситуации. Вариантов у главного тренера предостаточно. Сыграть на позиции Килиана могут как Коман, так и Коло Муани или Маркус Тюрам. Причём последние двое, будучи универсалами, могут по ходу матча без проблем менять друг друга на острие атаки. Также Дешам может сместить на левый фланг Рабьо, а в центр полузащиты откомандировать Орельена Тчуамени или Эдуарду Камавингу. И то и другое специалист уже практиковал.

«Понятно, заменить Мбаппе тяжело, но всё-таки у сборной Франции такой выбор футболистов, что они могут спокойно выйти из группы без него. Думаю, у них не возникнет особых проблем. Поэтому, может быть, и правильно решили его оставить на более важные игры», — заключил экс-форвард сборной России Роман Павлюченко.