Аршавин предложил Мбаппе после перелома носа выступать в маске черепашки‑ниндзя

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о травме нападающего Франции Килиана Мбаппе.

«Это может стать трагедией всего Евро. Главная звезда чемпионата проводит только один матч. Может, ему теперь это, маску черепашки‑ниндзя, он же кто там, Донателло? И это он только об лопатку этого человека ударился, а если бы об голову? Там бы взрыв произошёл, мне кажется», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Встреча группы D завершилась со счётом 1:0. На 38-й минуте мяч в свои ворота забил защитник Австрии Максимилиан Вёбер.

Мбаппе сломал нос в ходе верхового единоборства с защитником австрийцев Кевином Дансо на 86-й минуте.

Франция и Нидерланды лидируют в группе. В следующем матче французы 21 июня сыграют с Нидерландами. Австрии в этот же день предстоит игра с Польшей.

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Ранее Федерация футбола Франции выступила с заявлением о состоянии Мбаппе.