Федерация футбола Франции выступила с заявлением о состоянии Мбаппе

Федерация футбола Франции опубликовала заявление по ситуации вокруг нападающего Килиана Мбаппе в матче с Австрией на чемпионате Европы — 2024.

«Мбаппе получит лечение в ближайшие несколько дней, но в ближайшем будущем ему не сделают операцию. Для него будет изготовлена маска, чтобы он мог подготовиться к возвращению на соревнования после лечения», — приводит заявление федерации журналист Фабрицио Романо

Встреча группы D завершилась со счётом 1:0. На 38-й минуте мяч в свои ворота забил защитник Австрии Максимилиан Вёбер.

Мбаппе сломал нос в ходе верхового единоборства с защитником австрийцев Кевином Дансо на 86-й минуте.

Франция и Нидерланды лидируют в группе. В следующем матче французы 21 июня сыграют с Нидерландами. Австрии в этот же день предстоит игра с Польшей.

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Ранее сообщалось, что Мбаппе увезли со стадиона на машине скорой помощи в больницу Дюссельдорфа.