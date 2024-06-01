L'Equipe: Мбаппе увезли со стадиона на машине скорой помощи в больницу Дюссельдорфа
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе был отправлен в больницу после матча чемпионата Европы с Австрией.
Как сообщает L'Equipe, у нападающего сломан нос, Килиану экстренно проведут операцию.
Встреча группы D завершилась со счётом 1:0. Автогол на 38-й минуте забил защитник Австрии Максимилиан Вёбер.
Мбаппе сломал нос в ходе верхового единоборства с защитником австрийцев Кевином Дансо на 86-й минуте.
Франция и Нидерланды лидируют в группе. В следующем матче французы 21 июня сыграют с Нидерландами. Австрии в этот же день предстоит игра с Польшей.
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