Дешам выиграл 100-й матч во главе сборной Франции

Сборная Франции нанесла поражение команде Австрии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы.

Встреча группы D завершилась со счётом 1:0.

Автогол на 38-й минуте забил защитник Австрии Максимилиан Вёбер.

Франция и Нидерланды лидируют в группе. В следующем матче французы 21 июня сыграют с Нидерландами. Австрии в этот же день предстоит игра с Польшей.

Как сообщает Opta Sports, для Дидье Дешама эта победа стала 100-й на посту главного тренера трёхцветных. Это лучший результат в истории национальной команды.

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