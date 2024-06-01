Дешам выиграл 100-й матч во главе сборной Франции
Сборная Франции нанесла поражение команде Австрии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы.
Встреча группы D завершилась со счётом 1:0.
Автогол на 38-й минуте забил защитник Австрии Максимилиан Вёбер.
Франция и Нидерланды лидируют в группе. В следующем матче французы 21 июня сыграют с Нидерландами. Австрии в этот же день предстоит игра с Польшей.
Как сообщает Opta Sports, для Дидье Дешама эта победа стала 100-й на посту главного тренера трёхцветных. Это лучший результат в истории национальной команды.
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