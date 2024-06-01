Мбаппе опубликовал шуточный пост после травмы носа

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе выложил пост в социальных сетях после повреждения носа в матче чемпионата Европы.

«Идеи для масок?» — написал Мбаппе в социальных сетях.

Встреча группы D завершилась со счётом 1:0. На 38-й минуте мяч в свои ворота забил защитник Австрии Максимилиан Вёбер.

Мбаппе сломал нос в ходе верхового единоборства с защитником австрийцев Кевином Дансо на 86-й минуте.

Франция и Нидерланды лидируют в группе. В следующем матче французы 21 июня сыграют с Нидерландами. Австрии в этот же день предстоит игра с Польшей.

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Ранее сообщалось, что Мбаппе увезли со стадиона на машине скорой помощи в больницу Дюссельдорфа.