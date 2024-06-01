Ценой травмы Мбаппе: Франция обыграла Австрию на Евро-2024 благодаря автоголу Вёбера

Сборная Франции обыграла национальную команду Австрии в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу. Судьбу встречи решил курьёзный автогол Максимилиана Вёбера незадолго до перерыва. Пытаясь прервать прострел Килиана Мбаппе с фланга, защитник переправил мяч в собственные ворота. Капитан трёхцветных имел отличный шанс удвоить преимущество в середине второго тайма, но не реализовал выход один на один, а в концовке врезался носом в плечо Кевина Дансо в чужой штрафной и покинул поле с помощью врачей.

Сборную Франции на старте Евро-2024 ждал весьма непростой соперник в лице национальной команды Австрии. С одной стороны, трёхцветные являлись фаворитом. С другой — дружина самого возрастного тренера турнира Ральфа Рангника готова была дать им бой. Собственно, это она сделала всего два года назад в домашних стенах в рамках Лиги наций, когда Килиан Мбаппе спас команду от поражения только в концовке.

Да и главный тренер действующих серебряных призёров первенства планеты Дидье Дешам предостерегал подопечных от недооценки.

«Мы посмотрели четыре последних матча Австрии, проанализировали оппонента и знаем, с чем предстоит столкнуться. Австрийцы во всех этих встречах играли очень интенсивно. Конечно, у этой команды есть класс и хорошие исполнители, но главная её сила заключается в способности применять давление и действовать интенсивно. Это первое противостояние на турнире, мы должны как следует сосредоточиться», — приводит его слова официальный сайт УЕФА.

У Мбаппе точно имелась особая мотивация, ведь он до того не забил ни одного мяча на Евро. В 2021-м французы вылетели уже в 1/8 финала, а форвард ограничился двумя результативными передачами. Правда, он в преддверии старта чемпионата, похоже, больше думал о политике и высказывался о досрочных выборах в стране.

Первая половина получилась неожиданно непростой для трёхцветных. С одной стороны, их атакующая тройка в лице Мбаппе, Маркуса Тюрама и Усмана Дембеле с ходу начала создавать соперникам проблемы. Помогали и занявшие места в полузащите Антуан Гризманн и Адриен Рабьо. Вдобавок Тео Эрнандес регулярно подключался вперёд по левому краю.

Уже в дебюте удалось создать стопроцентный момент. Мбаппе, постоянно менявшийся позициями с партнёрами, слева ворвался в чужую штрафную и мощно пробил в ближний. Патрик Пенц прочитал эпизод и заранее начал опускаться туда, куда полетел мяч.

Однако австрийцы быстро пришли в себя и принялись диктовать тот интенсивный футбол, о котором говорил Дешам. Они не только пытались действовать первым номером, но и при потере мгновенно включали высокий прессинг, не стесняясь нарушать правила. В результате минут на 15 фаворит просто выпал из игры. Действующие вице-чемпионы планеты толком не выходили со своей половины, а нападающие оказались предоставлены сами себе.

Удалось даже всерьёз потревожить Мика Меньяна. Флориан Гриллич, воспользовавшись шикарной скидкой Марселя Забитцера, оказался с глазу на глаз с вратарём, но тот своевременно сократил дистанцию и парировал выстрел ногой. Да и хавбек, похоже, угодил в офсайд.

Но, как часто бывает, стоило команде высокого класса разозлиться, как оппонент дрогнул. Французы нашли слабое место в обороне дружины Рангника в лице Филиппа Мвене, закрывавшего левый край, и принялись давить на него. Сначала футболист нарушил правила на Дембеле ценой жёлтой карточки.

Поняв, что здесь можно пробить дыру в чужой линии обороны, сюда сместился и Мбаппе. И именно капитан легко раскачал Мвене и от лицевой выполнил прострел в штрафную. Невольным помощником выступил Максимилиан Вёбер, переправивший снаряд в собственные ворота. Более того, незадолго до перерыва Мбаппе сам едва не убежал на рандеву с голкипером, но Пенц опередил его.

Во втором тайме у австрийцев не было иного выхода, кроме как пойти вперёд. Впрочем, сразу после возвращения из раздевалок Мбаппе вполне мог снять все вопросы. Он как от стоячего убежал от невезучего Вёбера и вырвался на свидание с Пенцем, но чудом не попал в створ.

В дальнейшем дружина Рангника владела инициативой, однако практически не создавала подходов. Футболисты держали мяч вдали от ворот и редко доставляли его в штрафную. А если даже подобное происходило, на последнем рубеже надёжен был Меньян. Зато трёхцветные неоднократно губили стопроцентные возможности. Например, в одном из эпизодов Гризманн, замыкая прострел партнёра, немного не добрался до мяча. Чуть ранее Дембеле из-за пределов штрафной пробил выше.

Рангник по истечении часа выполнил сразу тройную замену, бросив в бой Гернота Траунера, Патрика Виммера и Марко Арнаутовича. Дешам в ответ решил поберечь подуставших Рабьо и Дембеле.

Пожалуй, единственный реальный момент в составе австрийцев упустил Кристоф Баумгартнер. Воспользовавшись разрезающим пасом партнёра в штрафную, он чуть не выскочил на рандеву с Меньяном, однако немного не успел и ногой ударил оппонента по голове. В результате судья продемонстрировал нарушителю карточку.

Но куда больше внимания привлёк эпизод с участием Мбаппе. Пытаясь нанести удар, он лицом врезался в плечо Кевину Дансо. У нападающего тут же сильно потекла кровь. Он попытался вернуться на поле, не дождавшись разрешения арбитра, и получил за это горчичник. А в следующее мгновение капитана заменили. По данным СМИ, у него перелом носа.

Нельзя не вспомнить, что сразу после перерыва повреждение получил и Гризманн. В жёстком единоборстве с защитником он улетел в сторону рекламных щитов и рассёк лоб. Несмотря на это, форвард продолжил игру с забинтованной головой и даже не был заменён.

Из-за этой паузы рефери компенсировал целых девять минут. Казалось, австрийцы в концовке были вполне в состоянии спастись, но на деле они не создали ни одного подхода. Зато увеличить преимущество трёхцветных мог вышедший на замену Оливье Жиру. Но, получив пас от Рандаля Коло Муани, ветеран толком не попал по мячу.

Главное — сборная Франции, в отличие от Бельгии, успешно стартовала на Евро-2024 и заодно одержала юбилейную, сотую победу во главе с Дешамом.