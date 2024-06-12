Мбаппе в расцвете сил и глубина на всех позициях: сможет ли Франция выиграть Евро-2024 и помочь Дешаму стать великим

Сборная Франции по подбору игроков как минимум не уступает ни одному из участников грядущего континентального первенства в Германии. Более того, наличие конкуренции во вратарской линии после завершения карьеры Уго Льорисом даёт Дидье Дешаму дополнительный повод для оптимизма. На трёх из четырёх последних крупных турниров специалист выводил команду в финал и лишь в 2021-м не смог должным образом настроить подопечных на первый матч плей-офф. На сей раз такого могут не простить, но Килиан Мбаппе постарается сделать всё, чтобы помочь наставнику завоевать трофей.

Любопытно, что абсолютно те же претензии, которые предъявляют Гарету Саутгейту, летят в сторону наставника второго главного фаворита чемпионата Европы в Германии. Как и англичане, французы располагают фантастически сильным подбором игроков, но далеко не всегда радуют болельщиков искромётным футболом. Да, по показателю ожидаемых голов (xG) трёхцветные заняли третье место по итогам квалификации, а по забитым стали вторыми, но во многом благодаря двум встречам с Гибралтаром. В первой подопечные Дидье Дешама отгрузили соперникам три безответных мяча, а во второй — аж 14, наработав почти на 7,0 xG. Но в противостояниях с более-менее равными оппонентами не всегда были убедительны.

Достаточно вспомнить два поражения от Германии в «товарняках» и минимальные победы над Нидерландами, Ирландией и Грецией в отборе. В 2024-м же синие лишь раз выиграли убедительно — у скромного Люксембурга (3:0), помучились с Чили (3:2), а в матче с Канадой довольствовались нулевой ничьей. Правда, тогда лишь на 74-й минуте вышел Килиан Мбаппе, испытывавший проблемы со спиной.

И именно состояние главной звезды сборной Франции наверняка станет определяющим фактором в контексте её выступления на Евро. На мундиале в Катаре Мбаппе был непререкаемым лидером команды и временами чуть ли не в одиночку тащил её за собой, а в финале с Аргентиной сотворил настоящее чудо, записав на свой счёт хет-трик. И впоследствии не сбавил обороты, отметившись 11 голами в 13 встречах.

Сейчас сомневаться в мотивации Килиана не приходится. Очередной провал в Лиге чемпионов придаст ему дополнительный импульс перед стартом чемпионата Европы, ведь победа в нём поможет ему не только взять свой первый трофей в качестве вожака команды и укрепить свой статус перед приходом в «Реал», но также даст возможность побороться за «Золотой мяч». Не секрет, что успехи в соревнованиях сборных особенно ценятся мировым сообществом, поэтому триумф на Евро вполне может помочь Мбаппе получить престижную награду. По данным Goal, сейчас он занимает четвёртую строчку в списке главных претендентов, но может обойти Тони Крооса, Джуда Беллингема и Винисиуса.

И группа поддержки у него более чем внушительная. В великолепной форме находится уже бывший партнёр по «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле, всё так же хорош Антуан Гризманн, а завершающий карьеру в сборной Оливье Жиру готов делать всю грязную работу, создавая Мбаппе поле для манёвра. Сам Килиан неоднократно признавался, что наиболее комфортно чувствует себя именно в связке с опытным центрфорвардом, а Дешам вряд ли станет разрушать этот тандем. Не стоит забывать ещё про двух игроков парижан — Рандаля Коло Муани и Брэдли Баркола, за год превратившегося в одного из самых ярких вингеров мира, а также про Маркуса Тюрама, пришедшегося ко двору в «Интере».

Но не только нападение сборной Франции выглядит сверхукомплектованным. Звёздами пестрит и средняя линия, где на общем фоне выделяются партнёры по «Реалу» — Эдуардо Камавинга и Орельен Тчуамени, а также удивляет присутствие не сдавшего позиции после переезда в Саудовскую Аравию Н'Голо Канте. А оборона французов может считаться одной из сильнейших в мире. Ведь какая ещё национальная команда может похвастаться наличием в обойме Вильяма Салиба, Дайо Юпамекано, Жюля Кунде, Тео Эрнандеса и Ферлана Менди?

Что касается вратарской позиции, здесь французы заметно превосходят тех же англичан. Основным по праву считается первый номер «Милана» Мик Меньян, но конкуренты у него более чем достойные. Альфонс Ареола выдал очень сильный сезон за «Вест Хэм», а страж ворот «Ланса» Брис Самба вошёл в пятёрку сильнейших по проценту сейвов в пяти основных лигах (78,7%). Выше него расположились лишь Микеле Ди Грегорио, Ваня Милинкович-Савич, Ян Зоммер и Джанлуиджи Доннарумма.

В свете этого ожидания от выступления французов на Евро очень высоки, а большинство экспертов называют фаворитами именно их. Предпочтение подопечным Дешама отдают как авторитетный портал Goal, так и бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер. Причём он прогнозирует победу синих даже в противостоянии с «тремя львами», которое с большой вероятностью произойдёт уже на стадии полуфинала. Конечно, если обе команды не допустят осечек и займут первые места в своих квартетах.

И пока всё идёт к этому. Англичане попали в не самую сложную группу, где конкурировать с ними вряд ли кому-то удастся. Сербия традиционно неудачно смотрится на крупных форумах и на двух последних мундиалях не преодолела даже барьер групповой стадии, а Дания в нынешнем состоянии вряд ли способна повторить свой успех трёхлетней давности. Словения же и вовсе не похожа на сборную уровня Евро — как по составу, так и по игре.

У Франции ситуация чуть сложнее, ведь за путёвки в следующий раунд она поборется с Нидерландами, Австрией и Польшей. Но первых французы дважды обыграли в квалификации с общим счётом 6:1, а с двумя другими вряд ли испытают проблемы. Ведь первые подходят к турниру без пары ключевых исполнителей, а вторые рискуют потерять свою главную ударную силу в лице Роберта Левандовски.

Поэтому не стоит исключать, что очное противостояние двух главных фаворитов Евро-2024 произойдёт уже в полуфинале и станет своего рода ремейком четвертьфинала последнего мундиаля. Тогда Франция оказалась сильнее (2:1), а всё решил промах Кейна с пенальти.

Впрочем, у Мбаппе и компании есть отличная мотивация, которая способна перекрыть любую другую. В случае триумфа в Германии они помогут Дешаму стать уникальной личностью в европейском футболе — никогда прежде никому не удавалось выиграть чемпионаты мира и Европы и в качестве игрока, и в качестве тренера. Дидье собрал три кусочка пазла, не хватает последнего.