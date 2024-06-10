Конфликт Куртуа и Тедеско, «кресты» Алабы и Гави, отсутствие Холанда и Головина: кто из звёзд пропустит Евро-2024

Тибо Куртуа не попал в заявку сборной Бельгии — возможно, из-за конфликта с главным тренером Доменико Тедеско, а Матс Хуммельс и Джек Грилиш проиграли конкуренцию в национальных командах Германии и Англии соответственно. Давид Алаба и Гави получили тяжёлые травмы коленей, а Михал Садилек пропустит континентальное первенство из-за падения с велосипеда. Стараний Эрлинга Холанда не хватило, чтобы вывести в финальную стадию Норвегию, а Александр Головин и Алексей Миранчук лишились возможности принять участие в турнире по неспортивным причинам. Кто из ведущих футболистов пропустит Евро-2024 — в материале RT.

Кого не взяли тренеры

Тибо Куртуа («Реал», Бельгия), Матс Хуммельс («Боруссия Дортмунд», Германия), Джек Грилиш («Манчестер Сити», Англия), Ян Матсен («Боруссия Дортмунд», Нидерланды), Марко Верратти («Аль-Араби», Италия).

Сложно представить, чтобы хотя бы один тренер мира отказался от услуг Тибо Куртуа. Однако именно это произошло в случае с наставником сборной Бельгии Доменико Тедеско. В марте вратарь восстановился от разрыва крестообразных связок колена, но, вернувшись, тут же травмировал мениск. Однако к маю он наконец полностью вылечился и на финише сезона провёл пять матчей за «Реал», в которых не пропустил ни разу. А самое главное — помог одолеть «Боруссию» в финале Лиги чемпионов, совершив целый ряд спасений.

Но за несколько дней до решающего противостояния главного еврокубка наставник не включил его в заявку якобы из-за неготовности играть в режиме крупного международного турнира. Более того, ещё парой месяцев ранее бывший рулевой «Спартака» предполагал, что голкипер, скорее всего, не будет готов.

Тогда в ответ Куртуа опубликовал пост в соцсетях, где прикрепил видео соответствующей пресс-конференции тренера и сопроводил его тремя эмоджи «лжец». Не исключено, что дело в конфликте между ними. Тибо не скрывал недовольства тем, что не получил капитанскую повязку, пока был травмирован Кевин Де Брёйне, а после матча с Австрией в июне 2023-го даже покинул расположение коллектива.

А в сборную Германии не пригласили одного из лидеров добравшейся до финала ЛЧ «Боруссии» Матса Хуммельса. Чемпион мира провёл сильный сезон и был практически незаменим в составе жёлто-чёрных. Однако ему Юлиан Нагельсман предпочёл Вальдемара Антона и Робина Коха, и близко не имеющих такого опыта. Причём, по словам ветерана, он готов был принять участие в домашнем первенстве континента даже в роли пятого центрального защитника, но наставника смутил возраст Хуммельса. С другой стороны, после Евро-2020 тот провёл всего две встречи за «Бундестим», да и те товарищеские. Не выдержал конкуренции и другой футболист, без которого команду ещё недавно было сложно представить, — Леон Горецка.

Богатый выбор и у одного из главных фаворитов англичан. В результате некоторым звёздам места в заявке тоже не нашлось. Если Гарри Магуайр не успел залечить травму икроножной мышцы, то Джек Грилиш просто не заслужил вызова. Большую часть сентября он пропустил из-за травмы, затем долго не мог набрать форму. Наконец, техничному вингеру не хватало мотивации после завоевания требла. Неудивительно, что Хосеп Гвардиола предпочёл ему в «Манчестер Сити» Жереми Доку. В мае британец вовсе довольствовался десятью минутами во всех соревнованиях. Дома придётся болеть за команду и Маркусу Рашфорду, на чемпионате мира в Катаре отличившемуся трижды.

Ещё один футболист «Боруссии», не попавший на Евро, — Ян Матсен. Нидерландец перебрался в немецкий коллектив зимой из «Челси» на правах аренды и с ходу стал его лидером. В Бундеслиге он пропустил всего два противостояния (одно — из-за дисквалификации, другое — по причине повреждения), а в ЛЧ — ни минуты. Работоспособный футболист бороздил левую бровку и не только справлялся с прямыми обязанностями в обороне, но и подключался к атакам: в его активе — три гола и две результативные передачи. Но ни сумасшедший прогресс, ни выход в финал главного еврокубка не убедили Рональда Кумана.

Сборную Италии ещё недавно сложно было представить без Марко Верратти. Невысокий старательный хавбек цементировал опорную зону как в ПСЖ, так и в национальной команде. Однако переезд в Катар поставил его международную карьеру на паузу. Ещё в сентябре 2023-го Лучано Спаллетти не стал вызывать футболиста на матчи отборочного этапа Евро-2024. С тех пор для исполнителя, который во многом помог «Скуадре Адзурре» выиграть предыдущее первенство континента, ничего не изменилось.

Вместе с ним необходимо отметить и отсутствие обладателя «Золотого мяча» Карима Бензема. Причём примеры Криштиану Роналду, Рубена Невеша, Сергея Милинковича-Савича и Александра Митровича доказывают: выступая в Саудовской Аравии, можно получить приглашение в сильную сборную.

Возвращаясь к коллективу Лучано Спаллетти — ещё одного полузащитника, Сандро Тонали, он лишился по причине, далёкой от спорта. Футболист «Ньюкасла» отбывает десятимесячную дисквалификацию за игру на ставках.

Кто не поедет из-за травм

Гави («Барселона», Испания), Давид Алаба («Реал», Австрия), Лукас Эрнандес (ПСЖ, Франция), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед», Англия), Юрриен Тимбер («Арсенал», Нидерланды).

К сожалению, многим звёздам помешали приехать в Германию проблемы со здоровьем. Причём зачастую речь идёт о разрывах крестообразных связок. В условиях всё более плотного графика связки и суставы игроков банально не выдерживают нагрузок. Не стал исключением даже юный Гави.

Серьёзную травму он получил в ничего не решавшем матче последнего тура квалификации Евро-2024 с Грузией. Полузащитник, прекрасно понимая степень повреждения, покидал поле, не сдерживая слёз. Вместе с ним плакала вся Испания, ведь к 19 годам талантливый воспитанник «Ла Масии» превратился в незаменимого исполнителя как в «Барселоне», так и в «Красной фурии». Несмотря на то что он восстанавливается с опережением графика, участие в чемпионате Европы оказалось исключено. Однако Луис де ла Фуэнте всё равно пригласил его в Германию.

Спустя месяц после травмы Гави порвал «кресты» ведущий защитник «Реала» и капитан сборной Австрии Давид Алаба. Спортсмен до последнего надеялся на чудо и готовился к поездке на континентальное первенство, но в его случае реабилитация проходит медленнее, чем у молодого коллеги. Зато роднит их истории поддержка со стороны наставников. Ральф Рангник не только позвал подопечного на турнир, но и включил в состав своего штаба. В новом статусе Алаба точно поможет партнёрам, хотя и не выйдет на поле.

А над Лукасом Эрнандесом вовсе будто нависло проклятие. ЧМ-2022 в Катаре он вряд ли когда-нибудь вспомнит с теплотой, ведь на первых же минутах стартового противостояния с Австралией он получил разрыв связок правого колена. В результате выздоровление заняло более полугода. Но защитник вернулся на прежний уровень и даже перебрался в ПСЖ. Однако весной 2024-го судьба приготовила ему очередное испытание. В полуфинале ЛЧ с «Боруссией» он столкнулся с аналогичной травмой, но уже левого колена.

Выбиваются из общего ряда проблемы Магуайра. В отличие от других он всего лишь повредил икроножную мышцу и, возможно, успел бы вернуться в строй к плей-офф. Но этого хватило Саутгейту, чтобы не включать игрока в заявку. Сам он не скрывал разочарования и признался в соцсетях, что «абсолютно раздавлен». Пусть Гарри регулярно допускает ошибки, представить без него «Трёх львов» сложно, поскольку за восемь лет он провёл 63 матча и являлся почти незаменимым.

Юрриен Тимбер — Свен Ботман. Так вполне мог бы выглядеть центр обороны сборной Нидерландов. Но оба выступающих в АПЛ защитника перенесли всё тот же злосчастный разрыв «крестов». Первый летом перешёл из «Аякса» в «Арсенал», но пропустил почти весь сезон и вернулся только в его концовке. Второй же выбыл из строя на полгода уже в марте.

А вот Михал Садилек не поедет на Евро-2024 по довольно необычной причине. В федерации футбола Чехии сообщили, что он повредил голеностоп, упав с велосипеда. Произошло это менее чем за неделю до старта соревнований. Впору вспомнить испанского вратаря Сантьяго Каньисареса, в преддверии ЧМ-2002 уронившего себе на ногу флакон одеколона и порезавшего ахиллово сухожилие.

Чьи сборные не пробились на турнир

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия), Мартин Эдегор («Арсенал», Норвегия), Александр Исак («Ньюкасл», Швеция), Стефан Савич («Атлетико», Черногория), Александр Головин («Монако», Россия).

Некоторые звёзды вместе со своими коллективами даже смогли отобраться в финальную стадию. В первую очередь речь об Эрлинге Холанде. Форвард сделал всё, чтобы сборная Норвегии решила задачу: в пяти матчах квалификации забил шесть мячей и однажды ассистировал партнёру, а не отличился только в противостоянии с Испанией. Однако усилия звезды не помогли подняться выше третьей строчки в группе.

Таким образом, болельщики лишились возможности наблюдать за дуэлью Холанда с другим гениальным бомбардиром — Килианом Мбаппе. Добавило бы интриги присутствие не собирающегося стареть Криштиану Роналду. Но Эрлинг продемонстрировать своё мастерство в Германии не сумеет. А ведь в случае успешного выступления на Евро-2024 он мог повысить шансы на получение «Золотого мяча», который в прошлом году ему необъяснимым образом не достался.

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Вдвойне удивительно, что «Свёрла» не пробились на первенство континента, имея в составе сразу двух исполнителей, входящих в топ-15 самых дорогих в мире, по версии Transfermarkt. Холанд, оцениваемый в €180 млн, делит лидерство в данном списке с Винисусом Жуниором и Джудом Беллингемом. Мартин Эдегор же стоит €110 млн.

Полузащитник изо всех сил тащил «Арсенал» к золотым медалям АПЛ, но на финише их опередил «Манчестер Сити». Однако норвежец, с которым успел поработать на заре карьеры Леонид Слуцкий, в минувшем сезоне продемонстрировал выдающиеся показатели: 11 раз поразил ворота соперников и столько же ассистировал партнёрам.

Шведы, напротив, не отобрались на Евро впервые с 1996-го. Обидно, что произошло это в тот момент, когда фантастическую форму набрал Александер Исак. Пусть «Ньюкасл» занял лишь седьмое место в чемпионате Англии, форвард забивал регулярно и в результате с 21 голом оказался на третьей строчке гонки бомбардиров, уступив только Холанду и Колу Палмеру. Интересно было бы посмотреть и за его связкой с Деяном Кулушевски из «Тоттенхэма».

Не приедут в Германию не только скандинавы, но и целый ряд ярких исполнителей из сборных балканских стран. Например, Стефан Савич так и не сумел вывести Черногорию на дебютный крупный турнир. Возможно, добиться цели защитник уже не успеет, так как в январе ему исполнится 34. Хотя это было бы заслуженно, поскольку за плечами атлета богатая клубная карьера. В его активе почти 300 игр за «Атлетико», чемпионские титулы с мадридцами и «Манчестер Сити» и три еврокубка.

Нельзя не упомянуть и об Александре Головине и Алексее Миранчуке, хотя не факт, что отечественная национальная команда завоевала бы путёвку в Германию. Однако если бы это случилось, легионеры вполне могли там зажечь. Первый превратился не просто в лидера «Монако», но и в одного из ярчайших исполнителей Лиги 1.

А второй, несмотря на отсутствие доверия со стороны Джана Пьеро Гасперини, провёл сильный сезон и набрал 16 очков в составе «Аталанты». В качестве же вишенки на торте послужила победа в Лиге Европы. Вдвойне обидно, что ведущие футболисты страны пропускают континентальное первенство по неспортивным причинам, находясь в расцвете сил.