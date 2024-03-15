RT в Telegram
Подпишись

Куртуа опубликовал смайлик «лжец» под постом со словами Тедеско

Короткая ссылка
Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа с помощью смайликов прокомментировал заявления главного тренера сборной Бельгии Доменико Тедеско.
Куртуа опубликовал смайлик «лжец» под постом со словами Тедеско
  • Gettyimages.ru
  • © Europa Press Sports

Накануне бывший наставник «Спартака» продлил контракт с национальной командой Бельгии до 2026 года. На посвящённой этому пресс-конференции Тедеско задали вопрос относительно Куртуа. В декабре тот заявил, что, скорее всего, пропустит чемпионат Европы 2024 года из-за травмы, хотя уже в январе приступил к индивидуальным тренировкам, а конце марта должен вернуться к занятиям с коллективом. При этом в июне вратарь пропустил встречу с Эстонией, самовольно покинув расположение сборной.

«Новой информации нет. Во-первых, конечно, хорошо, что Тибо вернулся к тренировкам. Это здорово и для него, и для «Реала». Надеюсь, он восстановится как можно скорее и будет готов играть. Это самое важное. Он очень открыто и своевременно обо всём объявил (речь о декабрьском заявлении. — RT). С его стороны это честно. Он сделал так, чтобы все могли строить планы. Мы делаем это, учитывая имеющуюся информацию. Не думаю, что сейчас есть новая. Я перепробовал всё. Абсолютно всё», — сказал Тедеско.

Pickx Sports опубликовал видеозапись с ответом наставника в социальных сетях, при этом вынес его последнюю фразу в заголовок. Под этим сообщением Куртуа оставил три смайлика с длинным носом, которые носят название «лжец». Об этом сообщает Het Laatste Nieuws.

Куртуа известен по выступлениям за «Челси», «Атлетико» и «Реал». За сборную Бельгии голкипер провёл 102 матча, в которых пропустил 79 мячей. В 2018 году он помог «красным дьяволам» завоевать бронзовые медали чемпионата мира в России.

Ранее сообщалось, что Куртуа вернётся к тренировкам с «Реалом» 27 марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить