Куртуа опубликовал смайлик «лжец» под постом со словами Тедеско

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа с помощью смайликов прокомментировал заявления главного тренера сборной Бельгии Доменико Тедеско.

Накануне бывший наставник «Спартака» продлил контракт с национальной командой Бельгии до 2026 года. На посвящённой этому пресс-конференции Тедеско задали вопрос относительно Куртуа. В декабре тот заявил, что, скорее всего, пропустит чемпионат Европы 2024 года из-за травмы, хотя уже в январе приступил к индивидуальным тренировкам, а конце марта должен вернуться к занятиям с коллективом. При этом в июне вратарь пропустил встречу с Эстонией, самовольно покинув расположение сборной.

«Новой информации нет. Во-первых, конечно, хорошо, что Тибо вернулся к тренировкам. Это здорово и для него, и для «Реала». Надеюсь, он восстановится как можно скорее и будет готов играть. Это самое важное. Он очень открыто и своевременно обо всём объявил (речь о декабрьском заявлении. — RT). С его стороны это честно. Он сделал так, чтобы все могли строить планы. Мы делаем это, учитывая имеющуюся информацию. Не думаю, что сейчас есть новая. Я перепробовал всё. Абсолютно всё», — сказал Тедеско.

Pickx Sports опубликовал видеозапись с ответом наставника в социальных сетях, при этом вынес его последнюю фразу в заголовок. Под этим сообщением Куртуа оставил три смайлика с длинным носом, которые носят название «лжец». Об этом сообщает Het Laatste Nieuws.

Куртуа известен по выступлениям за «Челси», «Атлетико» и «Реал». За сборную Бельгии голкипер провёл 102 матча, в которых пропустил 79 мячей. В 2018 году он помог «красным дьяволам» завоевать бронзовые медали чемпионата мира в России.

Ранее сообщалось, что Куртуа вернётся к тренировкам с «Реалом» 27 марта.