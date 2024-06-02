Прыжок Карвахаля, ошибка Матсена и сейвы Куртуа: «Реал» обыграл «Боруссию» в финале Лиги чемпионов

«Реал» обыграл «Боруссию» в финале Лиги чемпионов в Лондоне. До перерыва мадридцы почти не угрожали воротам соперника, в то время как дортмундцы создали несколько опаснейших моментов, но не сумели огорчить Тибо Куртуа. Во второй половине подопечные Карло Анчелотти переломили ход встречи и ближе к финальному свистку добились желаемого. Сначала Даниэль Карвахаль замкнул подачу Тони Крооса с углового, а затем Винисиус Жуниор воспользовался передачей Джуда Беллингема после обреза Яна Матсена.

В преддверии финала Лиги чемпионов с «Боруссией» «Реал», казалось, был обречён на успех. Давно одна из команд в решающем противостоянии турнира не выглядела настолько явным фаворитом. Большая часть болельщиков и экспертов не сомневалась: мадридцы возьмут верх и в юбилейный, 15-й раз завоюют главный еврокубок.

Дортмундцы же, согласно данным букмекеров, могли стать самым сенсационным победителем соревнования начиная с 2004-го, ведь на их успех перед началом сезона предлагали поставить с коэффициентом 41. Выше оценивался только триумф «Порту» 20 лет назад.

Однако в немецком клубе заверяли, что не боятся маститого оппонента. Данную мысль выдвигали как главный тренер Эдин Терзич, так и его подопечные.

«Несмотря на давление, мы должны просто наслаждаться игрой. Финал против одного из лучших соперников в мире на одном из наиболее красивых стадионов — что может быть лучше? Такое случается редко, возможно, всего один раз», — цитирует полузащитника Юлиана Брандта официальный сайт УЕФА.

Пойти на руку жёлто-чёрным должна была и невероятная поддержка фанатов. По информации СМИ, в Лондон прибыли 100 тыс. болельщиков из Германии, которые буквально заполонили город. Причём многих не остановило даже отсутствие билетов.Что касается стартовых составов, главная интрига заключалась в том, кто займёт место на последнем рубеже мадридцев: проведший весь плей-офф Андрей Лунин или восстановившийся Тибо Куртуа. В итоге Карло Анчелотти выбора не оставила болезнь украинца. Из-за неё он прилетел в Англию отдельно от партнёров.

Также сообщалось о простуде Винисиуса. Якобы в четверг и пятницу у бразильца поднималась высокая температура. Но в итоге он оказался в старте, как и завершающий карьеру Тони Кроос. А место травмированного Орельена Тчуамени в опорной зоне занял универсальный Эдуарду Камавинга.

Зато «Боруссия» обошлась без потерь, и Терзич включил в основу всех сильнейших. Ожидаемо остался в запасе и покидающий коллектив Марко Ройс.

Однако мало кто мог представить, что фаворит настолько слабо проведёт первый тайм. До перерыва он владел мячом больше (58% против 42%), но не мог извлечь из этого никакой пользы, хотя поначалу казалось, всё идёт по плану «Реала». Уже в дебюте Федерико Вальверде и Винисиус нанесли пару ударов, которым не хватило точности.

Но в дальнейшим жёлто-чёрные образцово действовали в обороне. Они перекрывали все свободные зоны и подходы к собственной штрафной и просто не позволяли проникать внутрь. По возможности иногда включался высокий прессинг, но чаще при потере подопечные Терзича откатывались назад. В результате Родриго и Винисиус не получали свободы на флангах. Последний вообще запомнился только опасным подкатом в ноги Грегору Кобелю, оценённый судьёй Славко Винчичем горчичником. Во всяком случае, мало кто мог предположить, что испанский коллектив в первой половине нанесёт всего два неточных выстрела.

Зато контрвыпады «Боруссии» смотрелись на порядок опаснее. Соперники ничего не могли поделать с быстрыми футболистами группы атаки команды. Не блистали и Кроос с Камавингой, позволявшие легко выполнять передачи через опорную зону. А возрастной Даниэль Карвахаль на правом краю мучился с юным Каримом Адейеми.

Именно этот форвард упустил первый реальный шанс, когда вырвался на рандеву с Куртуа, воспользовавшись изумительным разрезающим пасом Матса Хуммельса. Бельгиец не дотянулся до мяча, но вынудил оппонента сместиться в сторону от ворот, а Карвахаль в подкате у лицевой разрядил ситуацию.

Тут же невероятный момент имел Никлас Фюллькруг. Он получил мяч в штрафной от Яна Матсена и в падении пробил в штангу. Впрочем, судя по повторам, нападающий немного залез в офсайд. Не обошлось и без сейвов Куртуа. Он выручил партнёров как после коварного выстрела Адейеми, так и после дальнего удара Марселя Забитцера.

Однако вторая половина получилась совершенно иной. Анчелотти в раздевалке внёс коррективы, и они полностью сработали. Во-первых, его футболисты стали играть намного внимательнее и осторожнее в середине поля. Во-вторых, перестали столь высоко прессинговать. Прежде давление работало далеко не всегда, зато дортмундцы, справляясь с ним, убегали на оперативный простор. В-третьих, назад при потере стали садиться даже Родриго и Винисиус.

Теперь дортмундцы лишились возможности врываться в свободные зоны на скорости. В позиционных же атаках у них не получалсь ничего. Абсолютно поникли блиставшие до того Адейеми и Брандт. Как итог — всего один созданный момент после перерыва. Фюллькруг, воспользовавшись подачей слева, пробил в ближний, но Куртуа спокойно переместился туда.

Зато «Реал» наладил игру в атаке. Не успели сливочные вернуться на поле, как нанесли первый удар в створ. Показательно, что записал себе его в актив Кроос. Кобель с трудом справился с выстрелом немца со штрафного в ближний угол. И тут же на подаче углового Карвахаль пробил выше.

Именно опытный защитник неожиданно стал главным героем противостояния. До перерыва Адейеми просто издевался над ним, раз за разом убегая, как от стоячего. Но из раздевалки ветеран вернулся с совершенно иным настроем. Он выгрызал мячи на каждом участке, страховал партнёров и сам тут же летел в атаку. Удивительно, но, наряду с Винисиусом, он стал лучшим в коллективе по числу ударов (три).

В целом давление фаворита постепенно нарастало. По истечении часа Джуд Беллингем после заброса из глубины едва не огорчил бывшую команду, но немного не добрался до мяча. Терзич пытался изменить ход встречи заменами, но не слишком с ними угадал. Например, усадил на скамейку одного из самых активных футболистов Адейеми. Вышедший Ройс, к сожалению, растворился на поле и не сумел попрощаться с болельщиками на мажорной ноте.

А на 74-й минуте «Реал» всё-таки дожал оппонента. Раз не получалось отличиться с игры, помог стандарт. Но больше всего поразило, что отметился неудержимый Карвахаль. Испанец ростом 173 см перепрыгнул высоченного Фюллькруга и отправил снаряд в сетку. Ещё более удивительно, что он не забивал в ЛЧ девять лет. А идеальную подачу на него выполнил Кроос. К слову, немца под овации трибун в концовке поменяли на Луку Модрича. А хавбек, уходя к боковой, даже не сдержал слёз.

Дортмундцы оказались в нокдауне и вполне могли пропустить несколько, если бы не Кобель. Но и он был бессилен, когда Матсен фактически подарил мяч Беллингему. Тот своевременно ассистировал Винисису, а у бразильца имелось достаточно времени, чтобы поразить дальний угол. Едва не возродил интригу гол Фюллькруга после подачи Дониэлла Малена с левого фланга, но судьи отменили его из-за офсайда.

Таким образом, «Реал» проявил характер, провёл два разных тайма, но всё-таки продемонстрировал по-настоящему королевское умение вырывать победы в решающих матчах. А главное, мадридцы в юбилейный, 15-й раз завоевали главный еврокубок. Поклонникам же дортмундцев остаётся лишь сожалеть об упущенных возможностях.