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«Реал» в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов

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Мадридский «Реал» одержал победу над дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.
«Реал» в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов
  • Gettyimages.ru

Встреча в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась со счётом 2:0. 

В составе мадридцев мячи забили Дани Карвахаль и Винисиус Жуниор на 74-й и 83-й минутах.

Таким образом, «Реал» в 15-й раз стал обладателем трофея (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024 годы). Команда является абсолютным рекордсменом по победам в турнире. У ближайшего преследователя — «Милана» — семь титулов.

Ранее сообщалось, что Карвахаль открыл счёт в финальном матче Лиги чемпионов с «Боруссией».

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