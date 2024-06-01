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Карвахаль открыл счёт в финальном матче Лиги чемпионов с «Боруссией»

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Защитник «Реала» Дани Карвахаль забил гол в финале Лиги чемпионов с «Боруссией».

Игрок отметился голом на 74-й минуте игры. Ему ассистировал Тони Кроос, подав с углового флажка. Встреча в настоящий момент проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Напомним, что «Реал» является рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов — 14. На счету «Боруссии» всего лишь один титул европейского турнира, завоёванный в сезоне-1996/97.

Ранее сообщалось, что Томас Бах приехал на финал Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Реалом».

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