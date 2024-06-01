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«Боруссия» объявила стартовый состав на финал Лиги чемпионов, Ройс — в запасе

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Дортмундская «Боруссия» объявила стартовый состав команды на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24 с мадридским «Реалом».
«Боруссия» объявила стартовый состав на финал Лиги чемпионов, Ройс — в запасе
  • Gettyimages.ru

За команду с первых минут сыграют: Кобель, Шлоттербек, Санчо, Фюллькруг, Хуммельс, Брандт, Забитцер, Матсен, Джан, Рюйерсон, Адейеми.

Полузащитник Марко Ройс, проводящий последнюю игру за «шмелей», начнёт матч со скамейки запасных.

Финальная встреча пройдёт сегодня, 1 июня, в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Кроос, Беллингем и Винисиус попали в стартовый состав «Реала» на финал Лиги чемпионов.

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