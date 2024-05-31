Дуэль Ройса с Кроосом, дилемма Беллингема и уверенность Куртуа: чем интересен финал Лиги чемпионов «Боруссия» — «Реал»

1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне «Боруссия» сыграет с «Реалом» в финале Лиги чемпионов. В случае победы мадридцы поднимут главный еврокубковый трофей над головой в 15-й раз и с учётом триумфа в Примере оформят золотой дубль в нынешнем сезоне. Дортмундцы же постараются сотворить очередную сенсацию и вслед за «Атлетико» и ПСЖ остановить ещё одного гранда. Главными сюжетными линиями матча станут противостояние завершающих карьеру Марко Ройса и Тони Крооса, игра пропустившего большую часть сезона Тибо Куртуа и план Эдина Терзича по нейтрализации Джуда Беллингема.

Выиграет ли «Реал» главный еврокубок в 15-й раз?

Нынешний финал Лиги чемпионов можно сравнить с противостоянием Давида и Голиафа. «Реал» — очевидный фаворит, и большинство болельщиков и экспертов не сомневаются в его победе над «Боруссией». С одной стороны, подобные ожидания полностью оправданны.

Во-первых, мадридцы очень мощно выглядят в текущем сезоне. Так, в Примере они набрали 95 очков в 38 матчах и оторвались от ближайшего преследователя в лице «Барселоны» на приличное расстояние. При этом умудрились потерпеть всего одно поражение, ещё в сентябре — от «Атлетико». Собственно, второе и последнее, в рамках Кубка страны в январе, им также нанесли подопечные Диего Симеоне.

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О еврокубковом опыте «галактикос» говорить не приходится. Красноречивый факт: у них есть возможность завоевать Кубок европейских чемпионов / ЛЧ в рекордный, 15-й раз. У занимающего второе место по этому показателю «Милана» всего семь трофеев. А самое главное, начиная с 1981 года сливочные вообще не уступали в решающих матчах. В истории турнира (с 1993-го) они одержали восемь побед.

Не добавляет оптимизма дортмундцам и статистика противостояния «Реала» с немецкими коллективами в финалах еврокубков, поскольку он взял верх во всех пяти предыдущих. Несмотря на это, Карло Анчелотти, который может выиграть ЛЧ в пятый раз в карьере, пытается избежать недооценки соперника подопечными и указывает на его силу.

«Мы не думаем о статусе фаворита, мы думаем о том, что есть соперник, который заслуженно вышел в финал. Они выбили высококлассные команды и продемонстрировали отличный настрой. Мы убеждены, что придётся страдать, биться и бороться. «Боруссия» быстро перестраивается. Это команда с неизменно высокой мотивацией и повышенной ответственностью. В матче с ПСЖ больше всего моё внимание привлекло их желание добиться нужного результата. Именно это более всего бросается в глаза и вызывает беспокойство», — заявил специалист.

Единственной неприятностью для «Реала» стала травма Орельена Тчуамени, не успевшего залечить голеностоп. Вероятно, место француза в опорной зоне опять займёт универсальный Эдуардо Камавинга.

Остановит ли «Боруссия» очередного фаворита?

С другой стороны, жёлто-чёрным абсолютно нечего терять. В случае неудачи никто не кинет камня в их огород. К тому же дружина Эдина Терзича уже прыгнула выше головы, в плей-офф выбив из борьбы сразу двух грандов: «Атлетико» и ПСЖ. Если же она возьмёт верх в решающем противостоянии, то сотворит очередное чудо.

Судя по всему, «Боруссия» действительно готова преподнести сюрприз. Насколько грамотно она способна действовать вторым номером, перекрывая все подходы к своей штрафной и убегая в быстрые контратаки, она продемонстрировала как раз во встречах с парижанами. Правда, в них не обошлось без доли везения, ведь оппоненты неоднократно попадали в стойки чужих ворот.

Если «Реал» сыграет в финале главного еврокубка в 17-й раз, то дортмундцы — только в третий. При этом в их активе значится одна победа. В 1997-м удалось взять верх над «Ювентусом» в фактически домашнем матче в Мюнхене. Более того, команда была настроена защитить трофей, но в полуфинале следующего розыгрыша уступила как раз мадридцам (0:2, 0:0).

Во второй раз коллектив оспаривал титул в 2013-м. И там уже на аналогичной стадии взял убедительный реванш у сливочных. Дома дортмундцы под руководством Юргена Клоппа разгромили маститых оппонентов благодаря покеру Роберта Левандовски, а на выезде дважды пропустили в концовке, но решили задачу. Однако в чисто немецком финале обидно уступили «Баварии» после гола Арьена Роббена на 89-й минуте.

Спустя 11 лет опять состоится встреча на «Уэмбли». Заодно они могут рассчитаться за драматически упущенное в прошлом сезоне чемпионство.

«Мы очень хорошо играли и заслужили этот финал. Нам будет противостоять невероятно сильная команда, для которой финалы — обычное дело, но мы знаем, что в одном матче возможно всё. Если бы мы сыграли против «Реала» десять раз, возможно, было бы трудно одержать общую победу, но в одной встрече за 90 или 120 минут мы способны обыграть любого соперника», — приводит слова Терзича официальный сайт УЕФА.

Кто удачнее проводит легенду?

Финал превратится в очную дуэль двух уходящих легенд. Марко Ройс объявил, что покинет родную «Боруссию», в начале мая. А в конце месяца о завершении карьеры после Евро-2024 сообщил его соотечественник Тони Кроос. Обоих уже красиво проводили. Первый в заключительном матче на «Сигнал Идуна Парк» забил «Дармштадту», после чего отправился на фанатскую трибуну и оплатил болельщикам пиво.

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Второй во встрече с «Бетисом» удостоился чемпионского коридора от партнёров и огромного баннера на стадионе от поклонников. Теперь они горят желанием напоследок взять главный еврокубок. У Тони шансов объективно больше. Если хавбеку это удастся, он в шестой раз поднимет кубок за победу в ЛЧ над головой, первый из которых — ещё с «Баварией».

«Мы знаем, что это будет моя последняя игра за «Реал». Для меня прощание состоялось два дня назад. С сегодняшнего дня оставляю это в прошлом. На текущей неделе не собираюсь больше думать об этом. Впереди очень важный матч. И я не думаю ни о чём другом, кроме финала. Думаю не о себе, а о том, как выиграть», — признался Кроос.

Но поддержать в этом споре хочется Ройса, который, в отличие от соотечественника, ни разу не выигрывал главный еврокубок. В финале в 2013-м как раз должна была состояться их очная дуэль, однако Кроос из-за травмы в заявку «Баварии» не попал. Марко же провёл на поле все 90 минут, но не отличился. В итоге Тони после финального свистка поднял кубок над головой, а спустя год переехал в «Реал».

Пусть у форварда жёлто-чёрных не так много шансов появиться в основе, но если он получит время, то вполне способен огорчить своих излюбленных соперников мадридцев. Например, в уже упомянутом полуфинале в 2013-м, когда покер оформил Левандовски, немец дважды ассистировал поляку. Также он сам четырежды в семи матчах огорчил сливочных.

Смогут ли дортмундцы сдержать Беллингема?

Весьма любопытно будет понаблюдать и за тем, как «Боруссия» постарается сдержать своего недавнего вожака Джуда Беллингема. Англичанин перебрался в Дортмунд из «Бирмингема» в 2020-м, будучи совсем юным исполнителем, однако на новом месте быстро прогрессировал и вскоре стал звездой. В общей сложности в 132 встречах во всех соревнованиях он забил 24 мяча и 25 раз ассистировал партнёрам. Также хавбеку удалось стать обладателем Кубка Германии.

А летом 2023-го он перебрался в «Реал» за €103 млн и помог клубу неплохо заработать. На новом месте британец с ходу принялся отрабатывать заплаченные за него деньги, в первой части сезона набрав 22 очка и четырежды отличившись на групповом этапе ЛЧ. Некоторые даже считали его главным претендентом на «Золотой мяч».

Но в 2024-м британец слегка сдал. Так, например, в плей-офф главного еврокубка обошёлся одной результативной передачей. Однако дома на глазах у десятков тысяч англичан он попытается поставить эффектную точку и заодно огорчить коллектив, открывший ему дорогу в большой футбол.

При этом Джуд до сих поддерживает тёплые отношения со многими бывшими коллегами, а с Джейдоном Санчо и вовсе дружит. Беллингем неоднократно подчёркивал, что именно соотечественник помог ему безболезненно адаптироваться в Германии. А после того, как стало понятно, что товарищи сойдутся в финале, форвард дортмундцев отправил ему сообщение с двумя словами: «Увидимся там».

Как проявит себя Тибо Куртуа?

Долгое время одним из главных вопросов, связанных с составами, оставалась вратарская позиция «Реала». Ещё год назад никаких вопросов у Анчелотти не могло и возникнуть, поскольку позиции Тибо Куртуа считались незыблемыми. Однако в августе 2023-го он получил разрыв связок колена и выбыл из строя на девять месяцев. Более того, вернувшись в марте, он повредил мениск.

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В отсутствие бельгийца борьбу за звание первого номера повели Кепа Аррисабалага и Андрей Лунин. И менее опытный Лунин неожиданно выиграл её. В нынешнем сезоне он принял участие в 31 матче, в которых пропустил 32 мяча. Также в его активе 12 сухарей.

А в плей-офф ЛЧ Лунин был незаменим. Особенно удалась ему первая встреча 1/8 финала c «Лейпцигом», в которой он совершил девять сейвов и оставил свои ворота на замке. А в серии пенальти с «Манчестер Сити» Андрей отразил удары Бернарду Силвы и Матео Ковачича.

Казалось, место Лунина в основе теперь сомнению не подлежит. Однако в мае Куртуа вернулся, отыграл четыре встречи Примеры из пяти последних и ни разу не пропустил. Конкурент, напротив, получил шанс в противостоянии с «Вильярреалом» и вынужден был четырежды доставать мяч из сетки.

А в преддверии финала Лунин внезапно подхватил грипп, пропустил несколько тренировок и не полетел с командой в Лондон, скорее всего, чтобы не заразить кого-то из партнёров. При этом тренерский штаб «Реала» всё равно внёс его в заявку на матч, а Карло Анчелотти поддерживал в прессе своего подопечного на каждой пресс-конференции.

А вот Куртуа может похвастать колоссальным опытом и невероятной психологической устойчивостью. Нельзя забывать, как он фактически в одиночку принёс команде победу в решающем матче Лиги чемпионов в 2022-м с «Ливерпулем», чьё нападение по именам не уступало нынешнему «Реалу».