The Times: «Манчестер Сити» и «Жирона» могут не сыграть в Лиге чемпионов
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City Football Group владеет 100% «Манчестер Сити» и 47% «Жироны». Клубы вышли в Лигу чемпионов, но для участия в ней CFG придётся сократить свою долю в одном из них до менее чем 30%.
По информации The Times, «Жирона» может перейти из Лиги чемпионов в Лигу Европы, если City Football Group не сократит своё участие.
В настоящий момент испанцы занимают третье место в турнирной таблице Примеры, набрав 75 очков в 36 матчах. За тур до окончания чемпионата Англии «Манчестер Сити» лидирует в таблице АПЛ (88 баллов после 37 игр).
Ранее Тео Бонгонда рассказал, как отказался от перехода в «Манчестер Сити».