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The Times: «Манчестер Сити» и «Жирона» могут не сыграть в Лиге чемпионов

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) попросил владельцев «Манчестер Сити» продать часть своей доли «Жироне», если клубы хотят участвовать в Лиге чемпионов.
The Times: «Манчестер Сити» и «Жирона» могут не сыграть в Лиге чемпионов
  • Gettyimages.ru

City Football Group владеет 100% «Манчестер Сити» и 47% «Жироны». Клубы вышли в Лигу чемпионов, но для участия в ней CFG придётся сократить свою долю в одном из них до менее чем 30%.

По информации The Times, «Жирона» может перейти из Лиги чемпионов в Лигу Европы, если City Football Group не сократит своё участие.

В настоящий момент испанцы занимают третье место в турнирной таблице Примеры, набрав 75 очков в 36 матчах. За тур до окончания чемпионата Англии «Манчестер Сити» лидирует в таблице АПЛ (88 баллов после 37 игр).

Ранее Тео Бонгонда рассказал, как отказался от перехода в «Манчестер Сити».

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