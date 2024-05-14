Бонгонда рассказал, как отказался от перехода в «Манчестер Сити»

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда вспомнил, как отказался от перехода в «Манчестер Сити».

«Мы были с другом на просмотре. Я хотел играть в основной команде, а они видели меня только во второй. Поэтому я отказался и перешёл в «Зюлте-Варегем», — цитирует Бонгонду Metaratings.ru.

Игрок перешёл в московский клуб из испанского «Кадиса» в июле 2023 года. В текущем сезоне Бонгонда провёл за команду 32 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал две результативные передачи. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2027 года.

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