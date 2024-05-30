«Реал» изолирует украинского вратаря команды перед финалом Лиги чемпионов
По информации Madrid Universal в соцсетях, такое решение связано с болезнью голкипера. Несколько дней назад у Лунина появилась лихорадка.
В клубе опасаются, что игрок может заразить других футболистов команды. Поэтому руководство склоняется к тому, чтобы игроки не летели с Луниным в одном самолёте.
Решающая игра пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Ранее Килиан Мбаппе признался, что не будет ни за кого болеть в финале Лиги чемпионов.