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«Реал» изолирует украинского вратаря команды перед финалом Лиги чемпионов

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Мадридский «Реал» планирует вылететь в Лондон на финал Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией» без украинского вратаря Андрея Лунина.

По информации Madrid Universal в соцсетях, такое решение связано с болезнью голкипера. Несколько дней назад у Лунина появилась лихорадка.

В клубе опасаются, что игрок может заразить других футболистов команды. Поэтому руководство склоняется к тому, чтобы игроки не летели с Луниным в одном самолёте.

Решающая игра пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее Килиан Мбаппе признался, что не будет ни за кого болеть в финале Лиги чемпионов.

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