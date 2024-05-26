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Кроос не сдержал эмоций на прощании с «Реалом»

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Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос эмоционально прокомментировал решение завершить профессиональную карьеру.
Кроос не сдержал эмоций на прощании с «Реалом»
  • Gettyimages.ru
  • © Angel Martinez

«Реакция моих детей буквально уничтожила меня… Сейчас нелегко что-то сказать. Я могу лишь поблагодарить всех фанатов «Реала», мой клуб и всю команду», — цитирует Крооса журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

Накануне он провёл последний матч за «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» с «Бетисом» (0:0). После замены он вместе с детьми не смог сдержать эмоций. Они ждали своего отца у скамейки запасных.

Напомним, что игрок завершит карьеру после домашнего чемпионата Европы — 2024 в Германии, который пройдёт с 14 июня по 14 июля. 34-летний Кроос также сыграет 1 июня в финале Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

Ранее Карло Анчелотти заявил, что Кроос заслуживает «Золотого мяча».

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