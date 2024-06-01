Линекер — о контракте «Боруссии» с оборонным концерном: впервые буду болеть за «Реал»
Линекер будет болеть за «Реал» в финале ЛЧ из-за нового спонсора «Боруссии»
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«Впервые буду болеть за «Реал» в финале Лиги чемпионов», — написал Линекер в социальной сети X.
Накануне гендиректор немецкого клуба Ханс-Йоахим Ватцке в интервью Bild заявил, что «в Европе впервые за многие десятилетия идёт вооружённый конфликт, а большинство немцев приветствуют тот факт, что бундесвер модернизируется для защиты свободы и демократии».
Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» состоится сегодня и начнётся в 22:00 мск.
Ранее Мбаппе признался, что не будет ни за кого болеть в финале Лиги чемпионов.