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Линекер — о контракте «Боруссии» с оборонным концерном: впервые буду болеть за «Реал»

Линекер будет болеть за «Реал» в финале ЛЧ из-за нового спонсора «Боруссии»

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Бывший нападающий сборной Англии и «Барселоны» Гари Линекер прокомментировал новость о том, что дортмундская Боруссия договорилась о контракте с группой оборонных и технологических компаний Rheinmetall AG.
Линекер — о контракте «Боруссии» с оборонным концерном: впервые буду болеть за «Реал»
  • Gettyimages.ru

«Впервые буду болеть за «Реал» в финале Лиги чемпионов», — написал Линекер в социальной сети X.

Накануне гендиректор немецкого клуба Ханс-Йоахим Ватцке в интервью Bild заявил, что «в Европе впервые за многие десятилетия идёт вооружённый конфликт, а большинство немцев приветствуют тот факт, что бундесвер модернизируется для защиты свободы и демократии».

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» состоится сегодня и начнётся в 22:00 мск.

Ранее Мбаппе признался, что не будет ни за кого болеть в финале Лиги чемпионов.

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