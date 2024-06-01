Линекер — о контракте «Боруссии» с оборонным концерном: впервые буду болеть за «Реал»

Бывший нападающий сборной Англии и «Барселоны» Гари Линекер прокомментировал новость о том, что дортмундская Боруссия договорилась о контракте с группой оборонных и технологических компаний Rheinmetall AG.

«Впервые буду болеть за «Реал» в финале Лиги чемпионов», — написал Линекер в социальной сети X.

Накануне гендиректор немецкого клуба Ханс-Йоахим Ватцке в интервью Bild заявил, что «в Европе впервые за многие десятилетия идёт вооружённый конфликт, а большинство немцев приветствуют тот факт, что бундесвер модернизируется для защиты свободы и демократии».

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» состоится сегодня и начнётся в 22:00 мск.

Ранее Мбаппе признался, что не будет ни за кого болеть в финале Лиги чемпионов.