Первый титул для Греции: «Олимпиакос» вырвал победу у «Фиорентины» на 116-й минуте финала Лиги конференций

«Олимпиакос» взял верх над «Фиорентиной» в финале Лиги конференций и стал первой греческой командой, выигравшей европейский кубковый турнир. Основное время матча в Афинах завершилось нулевой ничьей. Итальянцы создали значительно больше опасных моментов, но каждый раз на пути мяча вставал голкипер хозяев Константинос Цолакис. В дополнительное же время команды играли с оглядкой на свои ворота, но на 116-й минуте пирейцы неожиданно вырвали победу. Один из лучших бомбардиров турнира Айюб Эль-Кааби замкнул подачу Сантьяго Эссе с левого фланга. Судьи долгое время изучали эпизод на предмет офсайда, но в итоге засчитали гол.

Финал Лиги конференций стал своеобразной разминкой перед решающим матчем Лиги чемпионов. При этом состав участников получился довольно неожиданным. Успех «Фиорентины» как раз никого не удивил. Она изначально считалась одним из главных фаворитов третьего по значимости еврокубка и в итоге получила шанс сразиться за трофей второй раз. В прошлом году фиалковые обидно уступили «Вест Хэму» из-за мяча, пропущенного на 90-й минуте.

А вот поступь «Олимпиакоса» стала сенсацией. В полуфинале он и вовсе выбил из борьбы «Астон Виллу». С другой стороны, это не должно шокировать, учитывая, что в феврале пирейцев возглавил фартовый Хосе Луис Мендилибар, в предыдущем сезоне выигравший с «Севильей» Лигу Европы. Серьёзно повышал шансы его подопечных на победу и тот факт, что финал проходил фактически у них дома — в Афинах. Но нельзя было забывать и о чрезмерном психологическом давлении, с которым сталкиваются коллективы, оказавшиеся в подобной ситуации. Согласно статистике, в XXI веке лишь в одном случае из пяти они брали верх в домашнем финале еврокубков. Это удалось «Фейеноорду» в Кубке УЕФА-2001/02.

Однако поддержка заполненных до отказа трибун не помогла пирейцам сразу захватить инициативу. В первом тайме соперники владели мячом примерно поровну, но гораздо острее смотрелись гости. Они легко преодолевали давление хозяев и с помощью длинных передач на Андреа Белотти и Кристиана Куаме убегали вперёд.

Лишь мастерство Константиноса Цолакиса избавило коллектив Мендилибара от пропущенных мячей до перерыва. Например, он не позволил Джакомо Бонавентуре реализовать выход один на один, смело бросившись ему в ноги. А чуть ранее Бонавентура не слишком удачно пробил из пределов штрафной прямо в руки вратарю. Более того, в дебюте Николе Миленковичу даже удалось открыть счёт после розыгрыша углового, но гол отменили из-за офсайда.

У «Олимпиакоса» же не получалось почти ничего. Высокий прессинг не работал. Фирменные быстрые контратаки тоже проводить не позволяли. Во многом это объяснялось пассивностью главного мозгового центра — Костаса Фортуниса, которому не давали спокойно встречаться с мячом. Лишь техничный Шикинью старался обострять ситуацию на правом фланге. Неудивительно, что незаметен был и один из лучших бомбардиров турнира Айюб Эль-Кааби. Однако шансы у хозяев всё же имелись, причём оба упустил Даниэл Поденсе. Выше всяких похвал действовал и другой голкипер — Пьетро Терраччано. Сначала он справился с коварным ударом португальца низом, а затем поймал мяч после его удара головой с близкой дистанции.

Во второй половине ход игры кардинальным образом поменялся. Если в первой пирейцы стремились высоко прессинговать и, не достигая успеха, оставляли провалы между линиями, то после перерыва принялись действовать намного плотнее и аккуратнее. Они практически не оставляли свободных зон оппонентам на своей половине. И если раньше длинные передачи зачастую проходили, то теперь не давали эффекта.

Тем более, повреждение после жёсткого стыка с Панайотисом Рецосом получил Белотти. Сначала казалось, что пострадал именно грек. Он с трудом покинул поле, а врач сигнализировал тренерскому штабу о замене. Однако, немного придя в себя, защитник вернулся. А вот форварда по истечении часа пришлось убирать. В целом Винченцо Итальяно стремился освежить линию атаки и впоследствии бросил в бой Жозефа Дункана, Антонина Барака и Нанитамо Иконе.

Это помогло создать пару моментов. Наиболее опасный упустил Куаме. Гости провели быструю атаку и в несколько передач разрезали оборону соперника. Ивуариец получил пас в убойной позиции почти на углу вратарской, но удар у него не получился. Цолакис в прыжке перевёл мяч на угловой.

Куда больше повлияли на игру рокировки Мендилибара. В частности, он не побоялся снять абсолютно незаметного Фортуниса. И именно один из свежих исполнителей — Андре Орта — едва не принёс команде победу в концовке. Две его подачи со стандартов привели к опаснейшим выстрелам. Сначала Висенте Иборра пробил головой с близкой дистанции с отскоком от газона и немного не попал в створ. А затем Эль-Кааби чуть-чуть не дотянулся до мяча.

В дополнительное время команды ожидаемо старались не рисковать, понимая, что любая помарка грозит стать судьбоносной. Тем не менее, чуть активнее смотрелись хозяева. Например, Эль-Кааби, воспользовавшись очердной диагональю Орты, пробил чуть выше ворот. А вышедший на замену Стефан Йоветич едва не огорчил бывших партнёров, но с его выстрелом с линии штрафной справился Терраччано.

Однако, когда казалось, что серии пенальти не избежать, пирейцы открыли счёт. На 116-й минуте Сантьяго Эссе выполнил подачу с левого края, а Эль-Кааби всё-таки воспользовался редким шансом. Марокканец опередил свежего Луку Раньери и с близкой дистанции отправил мяч в сетку. Правда, болельщикам пришлось понервничать, поскольку судьи долго изучали эпизод на предмет офсайда, но в итоге постановили, что нарушения правил не было.

У гостей оставалось время, и они попытались организовать штурм, однако так и не сумели толком оправиться от удара. А потому финальный свисток запустил настоящее безумие на трибунах.

Такая реакция не удивляет, ведь «Олимпиакос» завоевал дебютный еврокубок в истории не просто клуба, но и всего греческого футбола. Ранее лучшим результатом был выход «Панатинаикоса» в финал Кубка европейских чемпионов в 1971-м. А главным героем опять стал Эль-Кааби. Нападающий пусть и не выиграл гонку бомбардиров, но завершил еврокубковый сезон с 11 голами в девяти встречах. А главное, более половины из них пришлись на полуфиналы и финал. Мендилибар же вслед за ЛЕ умудрился выиграть ЛК.

А вот дружина Итальяно умудрилась во второй раз подряд потерпеть поражение в решающем противостоянии турнира. Причём теперь оно получилось ещё более обидным, чем в 2023-м, ведь до «лотереи» оставались считанные минуты.