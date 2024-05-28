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Кроос: «Реал» продолжит побеждать без меня, как делал это после ухода Роналду и Рамоса

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Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал, почему принял решение завершить спортивную карьеру.

«Лука и я немного по-разному смотрим на то, как завершать карьеру. Я всегда хотел закончить её в прекрасное время, когда моё тело по-прежнему хорошо функционирует. «Реал» сначала будет играть без Крооса, потом — без Модрича. Ранее он играл без Криштиану и без Рамоса, но он всё равно продолжит побеждать», — приводит слова Крооса Marca.

Накануне хавбек провёл последний матч за «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» с «Бетисом» (0:0).

Напомним, что игрок завершит карьеру после домашнего чемпионата Европы — 2024 в Германии, который пройдёт с 14 июня по 14 июля. 34-летний немец также сыграет 1 июня в финале Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

Ранее сообщалось, что Кроос не сдержал эмоций на прощании с «Реалом».

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