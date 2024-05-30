«Олимпиакос» в дополнительное время обыграл «Фиорентину» и стал победителем Лиги конференций

Греческий «Олимпиакос» победил итальянскую «Фиорентину» в финале Лиги конференций УЕФА и впервые в клубной истории одержал победу в еврокубковом турнире.

Встреча, проходившая на «АЕК Арене» в Афинах, завершилась со счётом 1:0 в пользу греческого коллектива.

Основное время матча прошло без забитых голов, хотя мяч в сетке ворот и побывал: на девятой минуте встречи защитник флорентийцев Кристиано Бираги сумел зажечь свою фамилию на табло, однако после просмотра VAR рефери встречи Суареш Диаш отменил взятие ворот.

Единственный мяч в игре за три минуты до конца второго дополнительного тайма забил Айюб Эль-Кааби. После VAR-просмотра гол марокканского нападающего был засчитан.

Таким образом, «Олимпиакос» не только стал первой греческой командой с 1971 года, вышедшей в финал европейского кубка, но и одержал в нём победу.

Этот успех стал первым для греческих команд в европейских кубках.

Напомним, в полуфинале «греческая дружина в двухматчевом противостоянии была сильнее английской «Астон Виллы», а «Фиорентина» по сумме двух игр одолела бельгийский «Брюгге».

Из-за поражения «Фиорентины» Италия не смогла получить девять квот на еврокубковый сезон-2024/25.

Ранее Италия получила место шестой команды в ЛЧ после победы «Аталанты» над «Байером» в Лиге Европы.