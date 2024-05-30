«Олимпиакос» в дополнительное время обыграл «Фиорентину» и стал победителем Лиги конференций
Встреча, проходившая на «АЕК Арене» в Афинах, завершилась со счётом 1:0 в пользу греческого коллектива.
Основное время матча прошло без забитых голов, хотя мяч в сетке ворот и побывал: на девятой минуте встречи защитник флорентийцев Кристиано Бираги сумел зажечь свою фамилию на табло, однако после просмотра VAR рефери встречи Суареш Диаш отменил взятие ворот.
Единственный мяч в игре за три минуты до конца второго дополнительного тайма забил Айюб Эль-Кааби. После VAR-просмотра гол марокканского нападающего был засчитан.
Таким образом, «Олимпиакос» не только стал первой греческой командой с 1971 года, вышедшей в финал европейского кубка, но и одержал в нём победу.
Этот успех стал первым для греческих команд в европейских кубках.
Напомним, в полуфинале «греческая дружина в двухматчевом противостоянии была сильнее английской «Астон Виллы», а «Фиорентина» по сумме двух игр одолела бельгийский «Брюгге».
Из-за поражения «Фиорентины» Италия не смогла получить девять квот на еврокубковый сезон-2024/25.
Ранее Италия получила место шестой команды в ЛЧ после победы «Аталанты» над «Байером» в Лиге Европы.