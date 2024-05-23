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Италия получила шестую команду в ЛЧ после победы «Аталанты» над «Байером» в Лиге Европы

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«Аталанта» нанесла поражение «Байеру» в финале Лиги Европы.

Встреча прошла в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива» и завершилась со счётом 3:0.

Российский полузащитник Алексей Миранчук провёл матч на скамейке запасных.

Таким образом, «Рома» будет шестой итальянской командой в Лиге чемпионов-2024/25. Дополнительная путёвка, которую Италия получила как одна из двух лучших ассоциаций по коэффициентам в сезоне-2023/24, переходит от пятого места к шестому, на котором располагается «Рома».

Ранее Гасперини прокомментировал победу «Аталанты» в финале Лиги Европы.

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