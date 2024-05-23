Гасперини прокомментировал победу «Аталанты» в финале Лиги Европы

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о победе над «Байером» в финале Лиги Европы.

«Дело не в том, что мы победили, а в том, как мы победили! Мы обыграли «Ливерпуль», когда они были на первом месте в турнирной таблице, «Спортинг», а теперь «Байер» из Леверкузена… мы очень гордимся этим», — приводит слова Гасперини журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

Встреча прошла в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива» и завершилась со счётом 3:0.

В составе «Аталанты» хет-трик оформил Адемола Лукман (12-я, 25-я, 75-я минуты).

Российский полузащитник Алексей Миранчук провёл матч на скамейке запасных.

Таким образом, «Аталанта» впервые завоевала европейский титул.

Ранее «Локомотив» поздравил Миранчука с победой в финале Лиги Европы.