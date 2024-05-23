«Локомотив» поздравил Миранчука с победой в финале Лиги Европы

ФК «Локомотив» поздравил с победой полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в финале Лиги Европы над «Байером».

«Алексей Миранчук — победитель Лиги Европы в составе «Аталанты»! Первый европейский трофей! Поздравляем Лёшу», — говорится в Telegram-канале «Локомотива».

«Аталанта» нанесла поражение «Байеру» в финале Лиги Европы. Встреча прошла в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива» и завершилась со счётом 3:0.

Таким образом, Миранчук выиграл свой первый трофей в составе «Аталанты». Россиянин не принимал участия в матче.

Ранее сообщалось, что Миранчук выиграл свой первый трофей в составе «Аталанты».