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«Локомотив» поздравил Миранчука с победой в финале Лиги Европы

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ФК «Локомотив» поздравил с победой полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в финале Лиги Европы над «Байером».

«Алексей Миранчук — победитель Лиги Европы в составе «Аталанты»! Первый европейский трофей! Поздравляем Лёшу», — говорится в Telegram-канале «Локомотива».

«Аталанта» нанесла поражение «Байеру» в финале Лиги Европы. Встреча прошла в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива» и завершилась со счётом 3:0.

Таким образом, Миранчук выиграл свой первый трофей в составе «Аталанты». Россиянин не принимал участия в матче.

Ранее сообщалось, что Миранчук выиграл свой первый трофей в составе «Аталанты».

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