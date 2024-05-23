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Миранчук выиграл свой первый трофей в составе «Аталанты»

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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук выиграл свой первый трофей в составе итальянской команды.

«Аталанта» нанесла поражение «Байеру» в финале Лиги Европы. Встреча прошла в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива» и завершилась со счётом 3:0.

Таким образом, Миранчук выиграл свой первый трофей в составе «Аталанты». Россиянин не принимал участия в матче, но присоединился к Игорю Корнееву (2002), Дмитрию Аленичеву (2003, 2004), Александру Кержакову (2007) и Дмитрию Черышеву (2014) как обладатель еврокубка. 

Напомним, что он выступает за «Аталанту» с осени 2020 года. 

Ранее «Байер» проиграл «Аталанте» и прервал серию из 51 матча без поражений во всех турнирах.

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