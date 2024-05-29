Клопп расплакался на прощальном мероприятии с фанатами «Ливерпуля»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не смог сдержать эмоций на прощальной встрече с болельщиками мерсисайдцев.

Клуб организовал специальное мероприятие в честь специалиста. Когда толпа начала скандировать имя Клоппа, он не смог сдержать слёз. По словам тренера, контракт с «Ливерпулем» — лучшее решение в его жизни, после женитьбы.

Напомним, что Клопп возглавил мерсисайдцев в 2015 году. Под его руководством команда стала чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка УЕФА.

Ранее Клопп завёл аккаунт в соцсети, чтобы попрощаться с «Ливерпулем».