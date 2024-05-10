Хуммельс признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
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Об этом сообщает пресс-служба турнира.
В ответном матче полуфинала с ПСЖ он стал автором единственного гола (1:0).
На приз также претендовал Винисиус Жуниор («Реал»).
В Лиге Европы лучшим игроком стал нападающий «Аталанты» Адемола Лукман, ставший автором гола и результативной передачи в полуфинале с «Марселем».
В Лиге конференций лучшим признали Аюбу Эль-Кааби из «Олимпиакоса».
Ранее сообщалось, что «Реал» и «Боруссия» сыграют в финале Лиги чемпионов.