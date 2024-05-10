Хуммельс признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Защитник «Боруссии» Матс Хуммельс был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В ответном матче полуфинала с ПСЖ он стал автором единственного гола (1:0).

На приз также претендовал Винисиус Жуниор («Реал»).

В Лиге Европы лучшим игроком стал нападающий «Аталанты» Адемола Лукман, ставший автором гола и результативной передачи в полуфинале с «Марселем».

В Лиге конференций лучшим признали Аюбу Эль-Кааби из «Олимпиакоса».

Ранее сообщалось, что «Реал» и «Боруссия» сыграют в финале Лиги чемпионов.