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Анчелотти — о финале Лиги чемпионов: мы не одержимы этим трофеем

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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о финале Лиги чемпионов с «Боруссией» (Дортмунд).
Анчелотти — о финале Лиги чемпионов: мы не одержимы этим трофеем
  • Gettyimages.ru

«Мы не одержимы этим трофеем. Это наша миссия. Мы одержимы конкуренцией. Очевидно, что выиграть Лигу чемпионов очень важно, но я думаю, что мы могли бы утверждать, что наш сезон уже успешен», — приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Мадридский клуб в плей-офф выбил из турнира «Лейпциг», «Манчестер Сити» и «Баварию».

Ранее сообщалось, что «Реал» объявит о подписании Килиана Мбаппе после финала Лиги чемпионов.

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