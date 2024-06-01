Relevo: Перес хочет, чтобы три игрока «Реала» заняли подиум в голосовании на «Золотой мяч»

Президент «Реала» Флорентино Перес хочет, чтобы в финальную тройку в голосовании за «Золотой мяч» вошли три игрока мадридской команды.

По информации Relevo, глава команды желает, чтобы за приз в 2024 году боролись Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем, Тони Кроос или Килиан Мбаппе, который вскоре присоединится к клубу.

Напомним, что подобное было в 2010 году, когда в тройку претендентов вошли Лионель Месси, Андрес Иньеста и Хави, выступающие за «Барселону».

Также напомним, что 1 июня «Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

Ранее сообщалось, что «Реал» объявит о переходе Мбаппе 3 июня.