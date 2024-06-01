Relevo: Перес хочет, чтобы три игрока «Реала» заняли подиум в голосовании на «Золотой мяч»
- Gettyimages.ru
По информации Relevo, глава команды желает, чтобы за приз в 2024 году боролись Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем, Тони Кроос или Килиан Мбаппе, который вскоре присоединится к клубу.
Напомним, что подобное было в 2010 году, когда в тройку претендентов вошли Лионель Месси, Андрес Иньеста и Хави, выступающие за «Барселону».
Также напомним, что 1 июня «Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».
Ранее сообщалось, что «Реал» объявит о переходе Мбаппе 3 июня.