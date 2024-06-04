Трогательный пост в соцсетях, дружеское обращение Роналду и фантастические условия: что окружает переход Мбаппе в «Реал»

Килиан Мбаппе подписал контракт с «Реалом» сроком на пять лет. Нападающий назвал смену команды осуществлением мечты. По этому случаю он опубликовал в соцсетях детские фотографии в форме мадридского клуба, на одной из которых запечатлён с Криштиану Роналду. Португалец поддержал одного из лучших футболистов современности и пожелал ему «озарять «Сантьяго Бернабеу». По информации СМИ, в новом клубе француз будет зарабатывать до €20 млн в год без учёта подписного бонуса в размере €125 млн. Презентация звезды, скорее всего, состоится только после окончания Евро-2024.

Переход Килиана Мбаппе в «Реал» стал главным трансферным событием лета. Хотя в СМИ давно говорили о переходе как о свершившемся факте, это всё равно произвело фурор. Показательный момент: стоило клубу на своём официальном сайте объявить о подписании пятилетнего контракта с французом, как эта страница на некоторое время перестала работать из-за наплыва посетителей, хотя все другие страницы функционировали нормально.

Сам футболист весьма оригинально сообщил о смене команды. В своих аккаунтах в соцсетях он выложил детские фотографии в экипировке сливочных, на одной из них он запечатлён с Криштиану Роналду. В подписи Килиан обратился к подписчикам сразу на трёх языках: испанском, английском и французском.

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«Мечта сбылась. Преисполнен гордости и невероятно рад присоединиться к клубу своей мечты. Никому не понять, насколько я сейчас рад. Жду не дождусь, когда увижу вас, болельщики «Реала», и спасибо вам за вашу невероятную поддержку», — написал Мбаппе.

В комментариях отметился и сам Роналду, который пожелал коллеге удачи. «Не терпится увидеть, как ты озаряешь «Сантьяго Бернабеу», — написал он.

К слову, смена коллектива уже помогла Мбаппе существенно увеличить число подписчиков в соцсетях.

Между тем эта сделка уже стала рекордной. По сведениям портала Transfermarkt, нападающий стал самым дорогим футболистом, когда-либо перебиравшимся в другой коллектив на правах свободного агента. В настоящий момент его стоимость оценивается в €180 млн. Предыдущее достижение принадлежало Лионелю Месси (€80 млн). Причём теперь в составе коллектива собраны трое из пяти наиболее дорогих исполнителей планеты. Первое место с Килианом делят Эрлинг Холанд и ещё одна звезда сливочных, Джуд Беллингем. А второе — Фил Фоден и Винисиус Жуниор (по €150 млн).

Сам француз должен неплохо заработать в новом клубе. Как сообщает The Guardian, его зарплата составит €15—20 млн в год, но этой суммой не ограничится: якобы спортсмену должны выплатить подписной бонус в размере €125 млн. Причём отдавать его будут по частям на протяжении пяти лет, на которые рассчитано соглашение. Помимо этого, ему будут принадлежать 80% собственных имиджевых прав.

The Athletic подробно рассказал о ходе переговоров. По данным издания, в «Реале» решились на последнюю попытку договориться с чемпионом мира зимой нынешнего года. Отмечается, что далеко не все в руководстве одобрили такой выбор — в клубе прошло несколько совещаний по этому поводу.

В числе возникающих рисков выделяли возможный отказ француза, который грозил нанести удар по имиджу 15-кратного обладателя главного еврокубка. Ведь в 2022-м он уже был близок к переходу, но в последний миг продлил контракт с ПСЖ. Другие считали сделку нецелесообразной в нынешний момент как со спортивной, так и с экономической точки зрения. Наконец, существовали опасения, что приход Мбаппе негативно скажется на атмосфере в раздевалке, поскольку он, имея куда меньше трофеев, будет зарабатывать существенно больше многих партнёров. Но лично президент сливочных Флорентино Перес настоял на подписании соглашения, и стороны наконец ударили по рукам.

При этом пока непонятно, когда состоится официальная презентация Килиана, поскольку он уже начал подготовку к Евро-2024 в составе сборной. В качестве возможных дат СМИ назвали 15 или 16 июля — после окончания первенства континента. Но не исключено, что мероприятие пройдёт позднее.

Также сложно предположить, когда нападающий дебютирует за команду. Тут всё зависит от результатов трёхцветных. Если они пробьются в полуфинал чемпионата Европы, то форвард не отправится со сливочными в турне по США. В таком случае он может выйти на поле в футболке мадридцев только 14 августа в матче за Суперкубок УЕФА с «Аталантой».

Зато стало известно, что Мбаппе будет выступать под номером «9», поскольку излюбленная десятка занята Лукой Модричем, а семёрка — Винисиусом Жуниором.

«Мбаппе и «Реал» уважают Луку, который продлил свой контракт на следующий сезон и остаётся в клубе. Килиан может подождать, пока освободится десятый номер, как много лет назад Роналду дожидался номера «7», который носил другой легендарный игрок — Рауль», — сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Между тем многие действующие и бывшие футболисты мадридцев тепло приветствовали звезду. Например, вратарь Тибо Куртуа назвал «Реал» его новым домом, а экс-голкипер команды Икер Касильяс сравнил подписание форварда с победой в ЛЧ.

«Я не знаю, выиграли мы Лигу чемпионов в субботу или выиграли её сегодня, подписав Мбаппе. Добро пожаловать в лучший клуб мира, Килиан. С хорошим делом никогда не опоздаешь. С тобой начинается путешествие к 16-му кубку», — написал Касильяс.

Такое же мнение высказал Марсело, отдавший «Реалу» 15 лет карьеры. По его мнению, приход француза приблизит коллектив к очередной победе в главном еврокубке. А Дэвид Бекхэм в комментарии к посту Мбаппе о смене команды выразил уверенность, что впереди его ждут ещё «более захватывающие времена».