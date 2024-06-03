Мбаппе — о переходе в «Реал»: счастлив и горд стать частью клуба моей мечты

Нападающий Килиан Мбаппе прокомментировал свой переход в «Реал» Мадрид.

«Мечта, ставшая реальностью. Я так счастлив и горд стать частью клуба моей мечты «Реала». Невозможно объяснить, насколько я рад и взволнован в данный момент. Я с нетерпением жду встречи с вами, мадридисты, и благодарю вас за вашу невероятную поддержку. Хала, Мадрид!» — написал Мбаппе в социальных сетях.

3 июня «Реал» официально объявил о трансфере Мбаппе.

Игрок присоединился к мадридскому клубу на правах свободного агента. Соглашение между сторонами подписано до 2029 года.

Ранее сообщалось, что более полумиллиона болельщиков «Реала» посетили парад по случаю победы в Лиге чемпионов.