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Более полумиллиона болельщиков «Реала» посетили парад по случаю победы в ЛЧ

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Около полумиллиона болельщиков мадридского «Реала» посетили парад по случаю победы команды в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

Сегодня «Реал» в Мадриде проводит чемпионский парад по случаю завоевания 15-го титула. На праздновании собрались более 500 тыс. человек, сообщает AS. Мероприятие завершится на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу».

1 июня подопечные Карло Анчелотти одержали победу над дортмундской «Боруссией». Встреча в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью призвал ФИФА и УЕФА запретить Тони Кроосу завершать карьеру.

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