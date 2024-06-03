Более полумиллиона болельщиков «Реала» посетили парад по случаю победы в ЛЧ

Около полумиллиона болельщиков мадридского «Реала» посетили парад по случаю победы команды в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

Сегодня «Реал» в Мадриде проводит чемпионский парад по случаю завоевания 15-го титула. На праздновании собрались более 500 тыс. человек, сообщает AS. Мероприятие завершится на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу».

1 июня подопечные Карло Анчелотти одержали победу над дортмундской «Боруссией». Встреча в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью призвал ФИФА и УЕФА запретить Тони Кроосу завершать карьеру.