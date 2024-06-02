Моуринью призвал ФИФА и УЕФА запретить Кроосу завершать карьеру
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«Это нужно запретить. ФИФА и УЕФА — они принимают столько правил и решений. Примите решение и не дайте этому парню завершить карьеру!» — цитирует Моуринью The Mirror.
34-летний немец объявил о завершении карьеры после чемпионата Европы — 2024. Он защищал цвета «Реала» с 2014 года. В составе команды Кроос выиграл 23 трофея, включая пять титулов Лиги чемпионов и четыре титула чемпиона Испании.
Ранее сообщалось, что Кроос провёл свой последний клубный матч в карьере.