Кроос провёл свой последний клубный матч в карьере

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос провёл свой последний матч на клубном уровне в карьере.

34-летний футболист принял участие в победном финале Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией». Встреча в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась со счётом 2:0.

Напомним, что немец объявил о завершении карьеры после чемпионата Европы — 2024. Таким образом, Кроос сегодня провёл последнюю игру на клубном уровне. Он защищал цвета «Реала» с 2014 года. В составе команды он выиграл 23 трофея, включая пять титулов Лиги чемпионов и четыре титула чемпиона Испании.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти — первый тренер в истории, выигравший пять титулов Лиги чемпионов.