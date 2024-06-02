RT в Telegram
Подпишись

Кроос провёл свой последний клубный матч в карьере

Короткая ссылка
Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос провёл свой последний матч на клубном уровне в карьере.

34-летний футболист принял участие в победном финале Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией». Встреча в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась со счётом 2:0.

Напомним, что немец объявил о завершении карьеры после чемпионата Европы — 2024. Таким образом, Кроос сегодня провёл последнюю игру на клубном уровне. Он защищал цвета «Реала» с 2014 года. В составе команды он выиграл 23 трофея, включая пять титулов Лиги чемпионов и четыре титула чемпиона Испании.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти — первый тренер в истории, выигравший пять титулов Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить