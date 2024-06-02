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Анчелотти — первый тренер в истории, выигравший пять титулов Лиги чемпионов

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Мадридский «Реал» одержал победу над дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.
Анчелотти — первый тренер в истории, выигравший пять титулов Лиги чемпионов
  • globallookpress.com
  • © Petter Arvidson

Встреча в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась со счётом 2:0.

В составе мадридцев мячи забили Дани Карвахаль и Винисиус Жуниор на 74-й и 83-й минутах.

Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти отметился рекордным достижением. Он стал первым тренером в истории, выигравшим пять титулов Лиги чемпионов (2003/04, 2009/10, 2012/13, 2016/17, 2021/22, 2023/24).

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан вынес трофей перед финалом Лиги чемпионов.

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