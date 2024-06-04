Роналду тепло отреагировал на трансфер Мбаппе в «Реал»

Португальский футболист Криштиану Роналду прокомментировал новость о переходе французского нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

Француз опубликовал в соцсетях детские фотографии в атрибутике мадридцев. На одной из них он запечатлён с португальцем, которого с детства считает своим кумиром.

«Теперь моя очередь наблюдать за тобой. С нетерпением жду, когда ты зажжёшь на «Сантьяго Бернабеу». Да здравствует Мадрид!» — написал Роналду в комментариях под постом в социальной сети.

3 июня «Реал» официально объявил о трансфере Мбаппе.

Игрок присоединился к мадридскому клубу на правах свободного агента. Соглашение между сторонами подписано до 2029 года.

Ранее сообщалось, что более полумиллиона болельщиков «Реала» посетили парад по случаю победы в Лиге чемпионов.