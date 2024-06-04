Telegraph: Мбаппе может получить от «Реала» €150 млн в качестве подписного бонуса
Сумма, о которой идёт речь, будет выплачена в течение пяти лет. Француз получит процент от своих имиджевых прав, сообщает The Telegraph.
3 июня «Реал» официально объявил о трансфере Мбаппе.
Игрок присоединился к мадридскому клубу на правах свободного агента. Соглашение между сторонами подписано до 2029 года.
Ранее сообщалось, что более полумиллиона болельщиков «Реала» посетили парад по случаю победы в Лиге чемпионов.