Telegraph: Мбаппе может получить от «Реала» €150 млн в качестве подписного бонуса

Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, о подписании которого было объявлено накануне, 3 июня, может получить €150 млн евро в качестве подписного бонуса при переходе в мадридский клуб.

Сумма, о которой идёт речь, будет выплачена в течение пяти лет. Француз получит процент от своих имиджевых прав, сообщает The Telegraph.

3 июня «Реал» официально объявил о трансфере Мбаппе.

Игрок присоединился к мадридскому клубу на правах свободного агента. Соглашение между сторонами подписано до 2029 года.

Ранее сообщалось, что более полумиллиона болельщиков «Реала» посетили парад по случаю победы в Лиге чемпионов.