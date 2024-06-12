Сильнейшее поколение, слабые вратари и прагматизм Саутгейта: можно ли считать Англию главным фаворитом Евро-2024

Сборная Англии подходит к стартующему в Германии чемпионату Европы по футболу в статусе одного из главных фаворитов. Гарет Саутгейт располагает одним из самых звёздных составов в новейшей истории страны во главе с претендентом на «Золотой мяч» Джудом Беллингемом, лучшим игроком минувшего сезона АПЛ Филом Фоденом и наколотившим 36 голов за сезон в Бундеслиге Гарри Кейном. Однако излишний прагматизм и боязнь рисковать могут стоить «трём львам» успеха на турнире, а главному тренеру — работы.

В преддверии старта чемпионата Европы в Германии в спортивном сообществе традиционно ведутся споры о фаворитах. И хотя с окончания предыдущего континентального форума прошло три года, список главных соискателей трофея остался неизменным. Как и тогда в него входят переполненные звёздами сборные Англии и Франции, на протяжении последних шести лет неизменно сражающиеся за золото на крупных турнирах. Но если в 2021-м предпочтение отдавали триумфатором мундиаля, то сейчас — родоначальникам футбола, располагающим самым дорогим составом среди всех участников первенства.

Да, если смотреть исключительно на имена, то сравниться с «тремя львами» крайне сложно. На общем фоне выделяется один из претендентов на «Золотой мяч» Джуд Беллингем, в первый же год пребывания в «Реале» выигравший три кубка, в том числе — за победу в ЛЧ. А также лучший футболист сезона АПЛ Фил Фоден и сильнейший бомбардир Бундеслиги Гарри Кейн, наколотивший за «Баварию» аж 36 голов.

А ведь можно вспомнить ещё и новоиспечённых лидеров «Челси» Коула Палмера и Коннора Галлахера, звёздных Букайо Саку и Деклана Райса, чьи старания позволили «Арсеналу» второй год подряд взять серебро в национальном чемпионате. Никуда не делись Кайл Уокер с Джоном Стоунзом и Трент Александер-Арнольд с Люком Шоу. Правда, последний испытывает проблемы с бедром и рискует пропустить начало Евро.

Безусловно, отменным подбором исполнителей родоначальники футбола могли похвастаться и ранее. Но если поколению Дэвида Бекхэма и Стивена Джеррарда даже близко не удалось оправдать возложенные на них надежды, то нынешнее к этому гораздо ближе. Так, в плей-офф двух последних ЧМ подопечные Гарета Саутгейта добирались до полуфинала и четвертьфинала, уступая лишь будущим серебряным призерам — Хорватии и Франции, а на первенстве континента остановились в миллиметрах от долгожданного успеха. Но ставка на молодёжь в серии пенальти не оправдалась и золото досталось Италии.

Однако сейчас может показаться, будто все те неудачи были лишь этапом на пути становления одной из сильнейших версий сборной Англии в истории. За прошедшие три года перспективные юниоры заматерели и превратились в лидеров своих команд, а «зажигавшие» в 2021-м старожилы ничуть не растеряли свой уровень. Да, из обоймы выпали Рахим Стерлинг, Маркус Рашфорд и Джек Грилиш, обидной стала потеря Гарри Магуайра, по ходу нынешнего сезона воскресившего свою карьеру в «Манчестер Юнайтед», но всем им нашлись достойные замены. Например, потерю последнего призван компенсировать Марк Гехи из «Кристал Пэлас» — клуба, внезапно ставшего лидером по числу делегированных в состав коллектива исполнителей.

Да, сомнения в успехе англичан могут возникнуть в свете их не самых стабильных выступления в товарищеских матчах в преддверии Евро. Если Боснию и Герцеговину они разгромили со счётом 3:0, то Исландии неожиданно уступили — 0:1. Однако необходимо понимать, что в этих встречах Саутгейт скорее просматривал ближайший резерв, нежели наигрывал основу. Да ещё и не мог рассчитывать на Беллингема, несколько дней назад сражавшегося с «Боруссией» в финале ЛЧ.

Тем не менее, нельзя сказать, что нынешний созыв «трёх львов» не имеет слабых мест. В первую очередь, речь идёт о позиции голкипера, традиционно считающейся ахиллесовой пятой англичан. За прошедшие годы местная вратарская школа так и не подарила стране нового Питера Шилтона, вследствие чего роль первого номера по-прежнему занимает Джордан Пикфорд.

Безусловно, по уровню он значительно превосходит тех же Роберта Грина или Джо Харта, довольно безуспешно защищавших цвета сборной, но в число сильнейших представителей своего амплуа явно не входит. Так, в прошедшем соревновательном году он занял лишь 34-е место по проценту отражённых ударов в топ-5 лигах Старого Света. А по числу пропущенных мячей в среднем за 90 минут и вовсе оказался лишь 69-м.

Проблема в том, что должной конкуренции у него не появилось. Дин Хендерсон хоть и стал основным в «Кристал Пэлас», качественного скачка так и не совершил, а Аарон Рамсдейл заметно сдал. Если в сезоне-2022/23 он выходил в старте «Арсенала», то в минувшем вчистую проиграл конкуренцию арендованному у «Брентфорда» Давиду Райе. И заставил «канониров» задуматься о необходимости выкупа контракта 28-летнего испанца. Очков ему явно не прибавило заявление о неспособности сконцентрироваться на футболе во время матча. Как спортсмен заявил в одном из интервью, безостановочно следить за действиями на поле он может не более 10 — 15 минут, после чего буквально «отключается» на парочку.

Но не только отсутствие топового вратаря роднит нынешнюю сборную Англии с командой образца начала XXI века. Ещё одним слабым местом считается главный тренер, не позволяющий подопечным демонстрировать своё мастерство на все 100%. На протяжении последних восьми лет Саутгейта стабильно критикуют за излишнюю осторожность и невыразительную игру в атаке. И с годами недовольство лишь накапливается.

Да, после многочисленных осечек в сериях пенальти и сенсационных провалов на групповой стадии турниров британские болельщики были готовы простить Гарету отсутствие лоска в игре коллектива. Ведь именно при нём англичане не только взяли серебро ЧЕ, но и впервые с 1990-го дошли до полуфинала ЧМ. Но сейчас складывается впечатление, будто терпение фанатов подходит к концу. Ведь предельно рациональный стиль футбола оправдывается только результатами, особенно если специалист имеет в распоряжении один из сильнейших составов в мире. Понимает это и сам наставник. По его словам, ещё одна неудача будет стоить ему работы.