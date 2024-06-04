Cуперкомпьютер назвал Англию главным фаворитом Евро-2024

Суперкомпьютер Opta произвёл расчёты, согласно которым cборная Англии является главным фаворитом чемпионата Европы 2024 года.

Согласно прогнозам, основанным на 10 тыс. симуляций турнира, шансы англичан на триумф составляют 19,9%.

В пятёрку фаворитов также вошли французы (19,1%), немцы (12,4%), испанцы (9,6%) и португальцы (9,2%).

Сборная Англии, которая ни разу не выигрывала первенство Европы, на групповом этапе встретится с Данией, Словенией и Сербией.

Итальянцы, который постараются защитить титул, по оценке Opta, имеют 5% шансов на победу в турнире.

Ранее сообщалось, что Левандовски считает сборную Франции фаворитом Евро-2024.