RT в Telegram
Подпишись

Cуперкомпьютер назвал Англию главным фаворитом Евро-2024

Короткая ссылка
Суперкомпьютер Opta произвёл расчёты, согласно которым cборная Англии является главным фаворитом чемпионата Европы 2024 года.

Согласно прогнозам, основанным на 10 тыс. симуляций турнира, шансы англичан на триумф составляют 19,9%.

В пятёрку фаворитов также вошли французы (19,1%), немцы (12,4%), испанцы (9,6%) и португальцы (9,2%).

Сборная Англии, которая ни разу не выигрывала первенство Европы, на групповом этапе встретится с Данией, Словенией и Сербией.

Итальянцы, который постараются защитить титул, по оценке Opta, имеют 5% шансов на победу в турнире.

Ранее сообщалось, что Левандовски считает сборную Франции фаворитом Евро-2024.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить