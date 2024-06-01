Мбаппе вернулся в расположение сборной Франции, для него изготовят маску

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе вернулся в расположение национальной команды.

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

Встреча группы D завершилась со счётом 1:0. На 38-й минуте мяч в свои ворота забил защитник Австрии Максимилиан Вёбер.

Мбаппе сломал нос в ходе верхового единоборства с защитником австрийцев Кевином Дансо на 86-й минуте.

Франция и Нидерланды лидируют в группе. В следующем матче французы 21 июня сыграют с Нидерландами. Австрии в этот же день предстоит играть с Польшей.

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Ранее Федерация футбола Франции выступила с заявлением о состоянии Мбаппе.