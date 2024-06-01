Без лишнего напряжения: Германия обыграла Венгрию и первой на Евро-2024 вышла в плей-офф

Сборная Германии взяла верх над командой Венгрии во втором туре групповой стадии чемпионата Европы по футболу и досрочно вышла в плей-офф. Подопечные Юлиана Нагельсмана владели мячом 69% времени и нанесли 19 ударов по воротам соперника, два из которых достигли цели. Главным героем встречи стал Илкай Гюндоган, который сначала ассистировал Джамалу Мусиале, а потом отличился сам после прострела Максимилиана Миттельштедта.

Разгромив Шотландию в первом туре группового этапа, хозяева чемпионата Европы практически гарантировали себе выход в плей-офф. По сути, в следующий раунд Германия могла пробиться даже в том случае, если бы уступила два последующих матчах, ведь для этого зачастую хватает трёх очков. Но такой нервотрёпки явно не хотели ни сами футболисты, ни их болельщики. Да и повода внезапно сбавлять обороты и сдаваться заведомо более слабым соперникам не было. А именно таким представлялась Венгрия, на старте турнира битая переживающей не лучший период Швейцарии.

Да, статистика давала венграм неплохие шансы на завоевание хотя бы одного очка. Те не проигрывали немцам аж с 2016 года, а из последних трёх встреч в одной победили, а ещё в двух сыграли вничью. Причём три года назад сделали это на самом Евро, где дали звёздной бундестим настоящий бой и только за шесть минут до окончания основного времени позволили Каю Хаверцу восстановить паритет. Причём сделали это не где-нибудь, а на переполненной «Альянц Арене» в Мюнхене, не сломавшись под давлением многотысячной толпы местных фанатов.

Возможно, в Германии опасались повторения истории, поэтому при составлении календаря первенства 2024 года решили провести это противостояние в Штутгарте. Правда, Венгрию это не смутило. В отличие от сразу отошедших назад шотландцев, подопечные Марко Росси бросились вперёд и даже могли забить уже на первой минуте. Но Мануэль Нойер своевременно вышел из створа и в подкате выбил мяч у Роланда Шаллаи.

Но хватило венгров ненадолго — минут на 15. Немцы завладели инициативой, прижали соперника к их воротам и принялись разрывать оборону оппонента. Великолепный шанс открыть счёт имел Илкай Гюндоган, но не смог завершить шикарную трёхходовку с участием Джамала Мусиалы и Кая Хаверца. Хавбек «Баварии» разрезающим пасом нашёл форварда «Арсенала» на линии штрафной, а он в касание отдал на ход партнёру. Однако тому не хватило скорости.

Но уже пару минут спустя Германия всё же вышла вперёд. И здесь не обошлось без споров. В процессе борьбы Вилли Орбан не без контакта с визави упал на газон, однако главный арбитр Данни Маккели никак не отреагировал. Всё тот же Гюндоган подхватил мяч и покатил на Мусиалу, а тот со всей силы вколотил его в сетку ворот Петера Гулачи. Не спас гостей от гола и видеоассистент, не увидевший нарушения правил.

Быть может, именно эта неудача привела мадьяр в себя и заставила вновь пойти вперёд, ведь смысла отсиживаться в обороне уже не было. Да, фактически поражение не ставило крест на их перспективах пройти дальше, но делало их предельно туманными. И подопечные Росси действительно не стеснялись отвечать буквально на каждую атаку немцев своей. Со штрафного здорово ударил лидер и капитан команды Доминик Собослаи, отличиться которому помешал блистательный Нойер, издали «выстрелил» Бендегуз Болла, а уже в компенсированное время Шаллаи сработал на добивании и сравнял счёт. Только радость была недолгой — был зафиксирован офсайд.

Но то были лишь пара ярких эпизодов на фоне тотального доминирования бундесманншафт. Да, по xG (0,66—0,75) она находилась позади, зато практически безраздельно владела мячом и ещё до перерыва могла не только удвоить, но и утроить своё преимущество. Сначала зачарованный подачей Тони Крооса с углового Барнабаш Варга чуть было не оформил очередной, пятый автогол на Евро-2024, а потом уже Мусиале не удалось стать автором первого дубля турнира. Он здорово обыгрался с Вирцем и попытался поразить девятку, но попал в сетку с внешней стороны.

Немцы не сбавляли обороты и после перерыва. Они буквально обложили штрафную площадь оппонента и временами складывалось впечатление, будто их позиционная атака не прекращается ни на секунду, а каждый следующий пас может привести к обострению. И нередко так и происходило. Гулачи был вынужден не только творить чудеса на ленточке, но и перехватывать прострелы противников. Причём на 55-й минуте он умудрился сделать и то и другое, когда сначала не позволил Гюндогану исполнить нацеленную передачу, а потом справился с «выстрелом» Крооса. И дезориентировать его не смог даже рикошет от собственного защитника.

Намерение Германии во что бы то ни стало вновь огорчить Гулачи было понятно, ведь ранее её уже неоднократно наказывали за неспособность довести начатое до конца. На предыдущих турнирах бундестим зачастую демонстрировала яркий футбол, но нередко пропускала обиднейшие голы, ввиду чего теряла важнейшие очки. И повод опасаться такого повторения истории был. Ведь, пусть венгры были вынуждены действовать исключительно вторым номером, они очень неплохо выбегали в контратаки.

Но уже на 67-й минуте немецкие фанаты смогли вздохнуть с облегчением. В ходе очередной многоходовки хозяев Мусиала нашёл на фланге Максимилиана Миттельштедта, а тот прострелил на брошенного в центре штрафной Гюндогана. Хавбек «Барселоны» обошёлся без обработки и покатил аккурат мимо вратаря, оформив «1 + 1» по системе «гол + пас».

После этого интрига практически умерла, а Юлиан Нагельсман мог потратить оставшееся время на эксперименты с составом. К этому моменту выйти на замену уже успели Лерой Сане и Никлас Фюллькруг, а потом к ним присоединились Эмре Джан с Крисом Фюрихом и Денизом Ундавом. И почти все они могли зажечь своё имя на табло и окончательно деморализовать и так заметно упавших духом венгров, но точности не хватило. Как и Орбану — везения. Ведь сократить отставание ему помешал лишь вынесший мяч с ленточки Йозуа Киммих. Кстати, в том эпизоде футболиста «Лейпцига» вновь подтолкнули, но Маккели опять предпочёл этого не замечать.

Так или иначе, Германия довольно уверенно расправилась с Венгрией и не только прервала неудачную серию в очном противостоянии, но и завоевала путёвку в плей-офф домашнего чемпионата Европы. После двух туров подопечные Нагельсмана набрали шесть очков и гарантировали себе минимум вторую строчку в квартете A.