Россиянок дисквалифицировали в эстафете 4 × 100 м на Играх БРИКС
- РИА Новости
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Россиянки были первыми, но не смогли правильно передать палочку при передаче эстафеты между вторым и третьим этапом.
Золото досталось сборной Белоруссии (44,28 секунды). Вторыми стали бразильянки (49,41).
За российскую команду выступали Юлия Караваева, Виктория Максимова, Наталья Комбарова и Кристина Макаренко.
Игры БРИКС, стартовавшие 12 июня в Казани, будут проходить до 24 июня. Участие в них примут около 5 тыс. спортсменов из 97 стран мира.
Ранее Макаренко победила в беге на 100 м на Играх БРИКС.