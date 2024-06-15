Россиянок дисквалифицировали в эстафете 4 × 100 м на Играх БРИКС

Женскую сборную России дисквалифицировали в эстафете 4 × 100 м на Играх БРИКС за нарушения правил при передаче палочки.

Россиянки были первыми, но не смогли правильно передать палочку при передаче эстафеты между вторым и третьим этапом.

Золото досталось сборной Белоруссии (44,28 секунды). Вторыми стали бразильянки (49,41).

За российскую команду выступали Юлия Караваева, Виктория Максимова, Наталья Комбарова и Кристина Макаренко.

Игры БРИКС, стартовавшие 12 июня в Казани, будут проходить до 24 июня. Участие в них примут около 5 тыс. спортсменов из 97 стран мира.

Ранее Макаренко победила в беге на 100 м на Играх БРИКС.