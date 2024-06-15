Макаренко победила в беге на 100 м на Играх БРИКС

Российская легкоатлетка Кристина Макаренко одержала победу в беге на 100 м на Играх БРИКС.

Макаренко показала результат 11,31 секунды. На втором месте расположилась россиянка Наталья Комбарова (11,411). Тройку замкнула соотечественница Юлия Караваева (11,416).

Игры БРИКС, стартовавшие 12 июня в Казани, будут проходить до 24 июня. Участие в них примут около 5 тыс. спортсменов из 97 стран мира, они будут соревноваться в 27 различных видах спорта.

Ранее стало известно, что Нагорный выиграл золото в опорном прыжке на Играх БРИКС.