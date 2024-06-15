Нагорный выиграл золото в опорном прыжке на Играх БРИКС

Олимпийский чемпион Никита Нагорный одержал победу в опорном прыжке на Играх БРИКС.

Результат Нагорного составил 14,699 балла. Второе место занял россиянин Даниел Маринов (14,650). Тройку замкнул Егор Шарамков из Белоруссии (14,216).

Игры БРИКС, стартовавшие 12 июня в Казани, будут проходить до 24 июня. Участие в них примут около 5 тыс. спортсменов из 97 стран мира, они будут соревноваться в 27 различных видах спорта.

Ранее стало известно, что синхронисты Мальцев и Платонова выиграли произвольную программу на Играх БРИКС в миксте.