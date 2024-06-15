Легкоатлетка Макаренко: допущенным к Олимпиаде россиянам можно только позавидовать

Бегунья Кристина Макаренко высказалась о россиянах, которые допущены к Олимпийским играм в Париже.

«Им можно только позавидовать. Очень здорово, когда ты, как и все спортсмены, тренируешься, соревнуешься, показываешь результат, который тебе даёт возможность выступать. У меня было такое, что я два года выполняла олимпийский норматив, но у меня не было возможности на Олимпиаду поехать. Хотя я не сделала ничего, чтобы меня там не было», — приводит слова Макаренко РИА Новости.

15 июня МОК назвал 14 российских атлетов, допущенных к участию в Олимпиаде.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Макаренко победила в беге на 100 м на Играх БРИКС.