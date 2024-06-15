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В Москве возбудили уголовное дело после отравления десяти человек

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Уголовное дело возбудили после отравления десяти человек в Москве, заявили в столичном главке СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Обстоятельства устанавливаются», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в период с 14 по 15 июня более десяти человек обратились за помощью после употребления еды из онлайн-сервисов. 

В Роспотребнадзоре призвали москвичей не употреблять в пищу продукты, которые вызвали случаи ботулизма в столице.

Пострадавшие ели «Салат лобио» изготовителя ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя ООО «Гастропорт».

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