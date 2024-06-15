Загитова прокомментировала падение на музыкальной премии

Олимпийская чемпионка Алина Загитова прокомментировала своё выступление на премии МУЗ-ТВ в дуэте с певицей Люсей Чеботиной.

«Мне кажется, это был потрясающий экспириенс, который классно зафорсился в интернете. Особенно прыжок зафорсился? Должно было получиться по-другому. Но везде случаются казусы. Падение ощутила», — приводит слова Загитовой «Спорт-Экспресс».

В ходе исполнения песни Загитова неудачно спрыгнула с возвышения на сцене.

Напомним, что фигуристка не принимает участия в официальных соревнованиях с декабря 2019 года. Она оканчивает факультет журналистики в РАНХиГС.

Ранее Загитова заявила, что боится общественного осуждения её внешнего вида.