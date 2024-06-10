Загитова заявила, что боится общественного осуждения её внешнего вида

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова раскрыла свой страх.

«Я боюсь, что обо мне подумают не в том ключе, не поймут: неправильно оделась, не так причёску сделала, макияж лежит плохо. Сейчас я прорабатываю эти страхи», — цитирует Загитову «Матч ТВ».

Напомним, что фигуристка не принимает участия в официальных соревнованиях с декабря 2019 года. Она оканчивает факультет журналистики в РАНХиГС.

18 мая Загитовой исполнилось 22 года. Она является единственной российской фигуристкой, выигравшей все титулы.

Ранее Загитова заявила, что без провалов нет развития человека.