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Загитова заявила, что боится общественного осуждения её внешнего вида

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова раскрыла свой страх.
Загитова заявила, что боится общественного осуждения её внешнего вида
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Я боюсь, что обо мне подумают не в том ключе, не поймут: неправильно оделась, не так причёску сделала, макияж лежит плохо. Сейчас я прорабатываю эти страхи», — цитирует Загитову «Матч ТВ».

Напомним, что фигуристка не принимает участия в официальных соревнованиях с декабря 2019 года. Она оканчивает факультет журналистики в РАНХиГС.

18 мая Загитовой исполнилось 22 года. Она является единственной российской фигуристкой, выигравшей все титулы.

Ранее Загитова заявила, что без провалов нет развития человека.

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